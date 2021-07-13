Автомобили чиновников направят в помощь медикам

Девять служебных машин из автопарка администрации Владимирской области направят в помощь медикам. Работу транспорта «Белого дома» решили оптимизировать из-за пандемии коронавируса и роста заболеваемости ОРВИ. Нагрузка на врачей также существенно возросла. Терапевты и педиатры вынуждены добираться до пациентов пешком. Это добавляет им нагрузки и без того в крайне напряжённый период. Медиков решили поддержать.

— Нам необходимо задействовать все возможные ресурсы для того, чтобы снять хотя бы часть нагрузки с медучреждений. В связи с этим мы направили дополнительный транспорт в помощь медикам. Каждый автомобиль позволяет в день обслужить больше пациентов и уменьшить время ожидания врача на дому, – приводит слова губернатора региона Владимира Сипягина пресс-служба областной администрации.

Автомобили будут возить врачей, доставлять вакцину, лекарства и анализы.

Для нужд владимирских городских поликлиник сегодня временно выделили автомобили, закреплённые за департаментами и региональной администрацией. Водители специализированного автохозяйства администрации Владимирской области помогут врачам добраться до пациентов и учреждений здравоохранения, доставить необходимое медицинское оборудование, вакцины, лекарства и анализы.

Год назад машин было 20

В прошлом году «Белый дом» уже принимал подобные меры поддержки в период всплеска заболеваемости коронавирусом. Правда, выделенных медикам автомобилей было больше – 20 машин. Чёрные «Hyundai» и «Toyota» тогда также направили для развоза участковых врачей по вызовам к ковидным больным.

При этом первым акцию по транспортировке медиков в прошлом году организовало волонтерское движение #МыВместе Общероссийского народного фронта. На помощь пришли владимирские таксисты. Три машины ежедневно развозили медиков по нужным адресам.

— Это не флагами махать, это, действительно, реальное дело. Берешь и делаешь. Пешком врачам добираться долго, на автобусе тоже. У меня из элементарных средств безопасности – маска, антисептик для рук. Ещё надел специальные чехлы на сиденья, салон постоянно проветриваю, — рассказывал в прошлом году «Призыву» автоволонтер Александр Глущук.

Ситуация с заболеваемостью и распространением ковида на территории нашего региона продолжается оставаться напряженной. За прошедшие сутки коронавирусом заболели 225 человек. В последние дни в регионе отмечается незначительное снижение суточного прироста. Однако расслабляться пока рано.