ОКТО выставил на линию старые автобусы

Автобусы маршрутов № 26 и 28 возвращаются на линию

Перевозчик «ОКТО» принял и персонал «АДМ»

С 19 июля во Владимире на автобусные маршруты № 26 и 28 выходит перевозчик «ОКТО». Мэрия сообщила, что расторгла муниципальный контракт с компанией «АДМ». Ранее сам перевозчик направил обращение чиновникам. И хотя срок договоров не вышел, предприятие уже 14 июля оставило большую часть своих автобусов в парке.

Администрация города Владимира опубликовала новое расписание движения автобусов по этим маршрутам. Интервал на двадцать шестом – 10-15 минут в утренние и вечерние часы-пик и до 25 минут в дневное время. На маршруте № 28 – до 12 минут в «горячее» время и до 20 минут в обычное.

На маршруте 25 ездит перевозчик ОКТО

На маршруте 25 ездит перевозчик ОКТО

О количестве автобусов чиновники не сообщают. Раньше на этих направлениях работали по 8 автобусов. Впрочем, до понедельника мы также не узнаем про класс и состояние автобусов.

Сейчас на линию выходят старые немецкие дизельные и неплохо выглядящие вместительные газовые. Замечены в автопарке этого перевозчика и столичные «ЛиАЗы».

Телефон диспетчерской «ОКТО» — 8-961-256-10-52

Самый крупный

Компания «ОКТО» начинала во Владимире с одного маршрута – № 16С до загородных микрорайонов. Это удобный и продолжительный маршрут, от микрорайона 8ЮЗ и до Заклязьменского и Бухолово. Маршрут появился в мае 2020 года. «ОКТО» проработал на нем чуть более года. Теперь его обслуживает пригородный перевозчик «Транссовт».

На маршруте 16 работают приличные автобусы

На маршруте 16 работают приличные автобусы

Новое транспортное предприятие «ОКТО», которое до недавнего времени имело одних учредителей с покинувшей рынок пассажирских перевозок компанией «АДМ», стало стремительно развиваться. Теперь у перевозчика шесть маршрутов: 7С, 11С, 25, 26, 28, 56. Только два социальных, остальные – полностью коммерческие. Но везде принимают единые проездные и действуют валидаторы для безналичной системы оплаты. «АДМ» же уже месяц брал за проезд только наличкой.

Пассажиры нарушают масочный режим в транспорте

Пассажиры нарушают масочный режим в транспорте

Теперь после муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс» с его автопарком троллейбусов и подержанных автобусов, компания «ОКТО» заняла второе место среди перевозчиков города. И стала самым крупным автобусным предприятием на обслуживании городских маршрутов.

Забрал и персонал

Частенько под нашими публикациями в социальных сетях появлялись объявления от компании ООО «ОКТО» с текстом: «на постоянную работу требуются кондукторы (зарплата от 28 000) и водители автобуса (зарплата от 40 000) для работы на городских автобусных маршрутах Владимира. Полный социальный пакет, официальное оформление, дружный коллектив. Ждем Вас. Телефон: +7 (961)254-95-50».

После прекращения работы на городских маршрутах из «АДМ» стали стремительно уходить сотрудники.

Водители и кондукторы АДМ пишут заявления на расчет

Водители и кондукторы АДМ пишут заявления на расчет

— Мы пошли в «ОКТО». Там обещают платить вовремя. Мы готовы работать, лишь бы с гарантией оплаты, — говорят водители и кондукторы.

Все, кто рассчитался в последние пару недель из компании «АДМ», не могут получить расчет. Перевозчик не заплатил за апрель-июнь. Руководство, со слов водителей и кондукторов, винит во всем администрацию Владимира, которая не выплатила им компенсацию за провоз социальных льготников. Работники обратились в прокуратуру. Идет проверка.

Тем временем, водители и кондукторы вернутся на свои же маршруты уже с понедельника.

Фото «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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