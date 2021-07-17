Автобусы маршрутов № 26 и 28 возвращаются на линию

С 19 июля во Владимире на автобусные маршруты № 26 и 28 выходит перевозчик «ОКТО». Мэрия сообщила, что расторгла муниципальный контракт с компанией «АДМ». Ранее сам перевозчик направил обращение чиновникам. И хотя срок договоров не вышел, предприятие уже 14 июля оставило большую часть своих автобусов в парке.

Администрация города Владимира опубликовала новое расписание движения автобусов по этим маршрутам. Интервал на двадцать шестом – 10-15 минут в утренние и вечерние часы-пик и до 25 минут в дневное время. На маршруте № 28 – до 12 минут в «горячее» время и до 20 минут в обычное.

О количестве автобусов чиновники не сообщают. Раньше на этих направлениях работали по 8 автобусов. Впрочем, до понедельника мы также не узнаем про класс и состояние автобусов.

Сейчас на линию выходят старые немецкие дизельные и неплохо выглядящие вместительные газовые. Замечены в автопарке этого перевозчика и столичные «ЛиАЗы».

Телефон диспетчерской «ОКТО» — 8-961-256-10-52

Самый крупный

Компания «ОКТО» начинала во Владимире с одного маршрута – № 16С до загородных микрорайонов. Это удобный и продолжительный маршрут, от микрорайона 8ЮЗ и до Заклязьменского и Бухолово. Маршрут появился в мае 2020 года. «ОКТО» проработал на нем чуть более года. Теперь его обслуживает пригородный перевозчик «Транссовт».

Новое транспортное предприятие «ОКТО», которое до недавнего времени имело одних учредителей с покинувшей рынок пассажирских перевозок компанией «АДМ», стало стремительно развиваться. Теперь у перевозчика шесть маршрутов: 7С, 11С, 25, 26, 28, 56. Только два социальных, остальные – полностью коммерческие. Но везде принимают единые проездные и действуют валидаторы для безналичной системы оплаты. «АДМ» же уже месяц брал за проезд только наличкой.

Теперь после муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс» с его автопарком троллейбусов и подержанных автобусов, компания «ОКТО» заняла второе место среди перевозчиков города. И стала самым крупным автобусным предприятием на обслуживании городских маршрутов.

Забрал и персонал

Частенько под нашими публикациями в социальных сетях появлялись объявления от компании ООО «ОКТО» с текстом: «на постоянную работу требуются кондукторы (зарплата от 28 000) и водители автобуса (зарплата от 40 000) для работы на городских автобусных маршрутах Владимира. Полный социальный пакет, официальное оформление, дружный коллектив. Ждем Вас. Телефон: +7 (961)254-95-50».

После прекращения работы на городских маршрутах из «АДМ» стали стремительно уходить сотрудники.

— Мы пошли в «ОКТО». Там обещают платить вовремя. Мы готовы работать, лишь бы с гарантией оплаты, — говорят водители и кондукторы.

Все, кто рассчитался в последние пару недель из компании «АДМ», не могут получить расчет. Перевозчик не заплатил за апрель-июнь. Руководство, со слов водителей и кондукторов, винит во всем администрацию Владимира, которая не выплатила им компенсацию за провоз социальных льготников. Работники обратились в прокуратуру. Идет проверка.

Тем временем, водители и кондукторы вернутся на свои же маршруты уже с понедельника.