Аварийный переход в центре Владимира делают безопаснее

На опасной «зебре» через Большую Московскую в центре Владимира устанавливают искусственные неровности. Работы проходят сегодня. Их проводит подрядчик «ДСУ-3» и Центр управления городскими дорогами. Завершить обещают до конца дня.

Изначально мэрия планировала установить здесь приподнятый пешеходный переход. Появиться он должен был на самой «зебре». Но ограничились только снятием асфальта. Планы изменились: искусственные неровности посчитали безопаснее для пешеходов и удобнее для автомобилистов.

В итоге они появятся чуть в стороне, по обеим сторонам «зебры». С одной из них уже сняли асфальт. Из-за проведения работ и спецтехники движение на участке сейчас затруднено, его регулируют сотрудники ДПС. На месте работала съемочная группа «Призыва».

Снятый на «зебре» асфальт теперь придется восстанавливать.

Тормози!

Искусственные неровности заставят водителей притормаживать у одного из самых опасных переходов Владимира. За последние 6,5 лет там сбили 18 пешеходов. Самым резонансным стало прошлогоднее ДТП, в котором погибла 30-летняя Дарья Марян. Без матери остались двое детей.

На минувшей неделе на злополучном пешеходном переходе иномарка сбила 20-летнюю девушку. Момент аварии, зафиксированный видеозаписью, оставляет ужасное впечатление: пострадавшая после удара отлетела метров на десять. К счастью, девушка выжила. Фельдшеры «скорой» зафиксировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Восемь месяцев назад сооснователь движения «Владимир будущего» Артем Черней говорил, что в центре Владимира необходимо снижать скорость движения, ставить камеры видеонаблюдения и обустраивать островки безопасности. Не хватает переходу и дорожных знаков.

Больше «лежачих полицейских»

В этом году на пешеходных переходах Владимирской области случилось 74 аварии. Это больше прошлогоднего на 3%. В результате 8 человек погибли и 70 получили травмы. Из-за тревожной статистики региональное управление ГИБДД требует от муниципалитетов установки искусственных неровностей у пешеходных переходов.

— Искусственные неровности — наиболее действенный и дешевый метод сохранения жизни пешеходов. Детальное изучение условий ДТП в этом году показало, что при наличии искусственных неровностей можно было бы избежать, как минимум, пяти смертей: по две во Владимире и Вязниках и одну в Александрове, — пояснил «Призыву» заместитель начальника УГИБДД по Владимирской области Александр Ершов.

В текущем году во Владимирской области должны установить 56 искусственных неровностей.