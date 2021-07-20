Алименты: кому положены деньги за последствия былой любви

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Государственная Дума РФ разъясняет
С 1 июля Пенсионный фонд РФ принимает заявления на пособия одиноким родителям детей от 8 до 17 лет. Условия назначения ежемесячной выплаты утвердило правительство. И в первую очередь в них указано, что одинокий родитель не равно не состоящий в браке. Единственным родителем мать или отец считаются, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему судом назначены алименты. То есть если мама и папа развелись, но об алиментах договорились на словах, то в эту категорию семья не попадает.
О взыскании алиментов через суд, ответственности за их неуплату и том, что должно измениться в законодательстве по этому вопросу, рассказала пресс-секретарь Государственной Думы РФ Наталья Алексеева.
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Можно ли договориться об алиментах
Пособие одиноким родителям составит половину детского прожиточного минимума. В каждом регионе он рассчитывается отдельно, а в среднем по стране составит в 2021 году 5650 рублей. Возможно, вам удастся договориться с бывшим супругом о добровольной выплате алиментов, величина которых будет значительно выше государственного пособия. В этом случае необходимо заключить письменное соглашение об уплате алиментов и заверить его у нотариуса. В документе указываются сумма, порядок выплаты и другие условия.
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Размер алиментов, если обратиться в суд
Если договориться не получилось, алименты на совершеннолетних детей взыскиваются через суд ежемесячно в размере: на одного ребенка – ¼, на двух детей – 1/3, на трех и более – половина заработка и иного дохода родителя (ст. 81 СК РФ). Суд может изменить размер этих долей с учетом обстоятельств.
Алименты могут выражаться в проценте от дохода, твердой денежной сумме или и в том, и в другом.
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Какие документы понадобятся для суда
- Заявление о взыскании алиментов и его копия
- Копия свидетельства о рождении ребенка
- Копия свидетельства о расторжении брака
- Справки с места жительства ребенка и родителей
- Справки о доходах обоих родителей. Если справку о доходах ответчика получить не удалось, можно попросить суд ее истребовать
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Как подать заявление
В самом суде, на его сайте (если есть усиленная квалифицированная электронная подпись) или почтой – заказным письмом с уведомлением.
Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству. В отдельных случаях его могут вернуть или попросить недостающие документы.
Решение вынесут в течение месяца с того дня, как заявление поступило в суд.
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Ответственность за неуплату
Если долги по алиментам копятся больше двух месяцев – это административное правонарушение (ст. 5.35.1 КоАП РФ).
А если есть протокол, а должник все равно не платит алименты, это уже уголовное преступление (ст. 157 УК РФ). Например, если он прячется или скрывает доходы, его могут даже арестовать.
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Что еще грозит злостным неплательщикам
- Запрет выезда за границу, если долг больше 10 тыс. рублей (ст. 67 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ).
- Лишение права на управление транспортным средством, если задолженность свыше 10 тыс. рублей (ст. 67 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ).
- Выплата неустойки в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (ст. 115 СК РФ).
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Важно знать
Если должника по алиментам не удается разыскать в течение года со дня получения последних сведений о нем, суд может признать его безвестно отсутствующим. Это дает ребенку право получать пенсию по потере кормильца от государства (ФЗ от 07.03.2018 № 48-ФЗ).
Родитель может потребовать от бывшего супруга возмещения расходов, связанных с лечением общего ребенка и с оплатой его жилья (ст. 86 СК РФ). Решение также вынесет суд.
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Что должно измениться
Президент РФ в Послании Федеральному Собранию, говоря о взыскании алиментов, отметил:
«Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы нужно решать преимущественно удаленно и, главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе и с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов».
Заглавное фото: duma.gov.ru