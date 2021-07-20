Алименты: кому положены деньги за последствия былой любви

С 1 июля Пенсионный фонд РФ принимает заявления на пособия одиноким родителям детей от 8 до 17 лет. Условия назначения ежемесячной выплаты утвердило правительство. И в первую очередь в них указано, что одинокий родитель не равно не состоящий в браке. Единственным родителем мать или отец считаются, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему судом назначены алименты. То есть если мама и папа развелись, но об алиментах договорились на словах, то в эту категорию семья не попадает.

О взыскании алиментов через суд, ответственности за их неуплату и том, что должно измениться в законодательстве по этому вопросу, рассказала пресс-секретарь Государственной Думы РФ Наталья Алексеева.