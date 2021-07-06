Александр Виноградов возглавил реставрацию Успенского собора и написал его подробную историю

6 апреля 1928 года вышло постановление Владимирского горсовета о ликвидации кладбищ у закрытых церквей. Коснулось оно и захоронений возле Успенского собора. Ксения Гербановская и Надежда Гиляревская обратились с просьбой оставить могилу их отца и деда Александра Виноградова. Тогда горкомхоз обратился в музей с просьбой «срочно сообщить — относится ли могила А.И. Виноградова к числу исторических». Музей ответил: «Ввиду особых заслуг в области истории Успенского собора умершего гр-на Виноградова губмузей считает достойным надгробие на могиле означенного Виноградова, находящейся в ограде названного собора, сохранить…».

В начале славных дел

Родился Александр Иванович 6 июля (24 июня по старому стилю) 1834 года в Вязниках Владимирской губернии в семье диакона Троицкой церкви в Ярополчской слободе Ивана Андреевича Виноградова. Мать Наталья Дмитриевна — дочь диакона Казанского собора в Вязниках. В 1843 году начал обучение во Владимирском духовном училище.

В 1854 году окончил Владимирскую духовную семинарию. В то время семинарской курс заканчивало до 300 человек и определиться на причетническое место было трудно. Александр Виноградов подал прошение о переводе его из епархиального ведомства в военное. 15 августа 1855 года он вступил в брак с Павлой Сергеевной Лебедевой, 20 августа рукоположён во священника и 23 августа вместе с супругой отправился к месту служения в Варшаву, где квартировал резервный егерский полк 7-й пехотной дивизии.

После расформирования резервных полков в марте 1857 года Александр Виноградов был переведён во Владимирскую епархию и после 9-месячного ожидания получил священническое место в храме города Покрова. Осенью 1870 года он был переведён в Успенский собор во Владимире; в 1872-1876 годах был членом семинарского правления. В 1876 году возведён в сан протоиерея и стал настоятелем собора в Киржаче.

В 1880-м Александр Виноградов был назначен на должность ключаря Владимирского кафедрального Успенского собора, а в 1903 году стал его настоятелем.

Сам создавал себе работу

Александр Иванович не только состоял или числился при исполнении какого-либо дела, но отдавался ему всей душой, не только не избегал работы, наоборот, сам ее искал. Особенно много пришлось потрудиться о. Александру в дни реставрации Успенского собора в 1880-1891 годах, направленной на возвращение первоначального вида храма. Удалось сохранить уникальные фрески Андрея Рублева, Даниила Черного, а также фрагменты росписей XII века на стенах собора. Известный русский историк Иван Забелин высоко оценил вклад Виноградова в восстановление Успенского собора и отметил, что работы были проведены с соблюдением всех археологических требований и могут служить образцом для реконструкции других памятников архитектуры.

Вся хозяйственная и техническая стороны этого громадного дела своей тяжестью лежала на нем, Виноградов во время реставрации и жил при соборе, в особой келье. При этом протоиерей успевал работать в консистории, исполнял должность священника и ключаря собора, не отказывался от несения и других обязанностей, возлагаемых на него. Он состоял членом Совета Православного братства святого благоверного великого князя Александра Невского, Владимирской ученой архивной комиссии и Императорского Московского археологического общества. Занимался преподавательской деятельностью и благотворительностью.

На литературном поприще

Несмотря на обилие дел, Александр Виноградов находил время и для занятий литературным трудом. Он написал несколько книг, посвященных Успенскому собору, в том числе трижды издававшуюся работу «История кафедрального Успенского собора в губернском городе Владимире», в которой Виноградов подробно изложил хронологию создания и реставрации собора.

Причем всю честь восстановления этого исторического памятника приписал в своей книге другим лицам, которые, несомненно, гораздо менее его потрудились в этом деле. А деньги, вырученные от продажи «Истории собора», он пожертвовал на покупку дома и большого участка земли в Стрелецкой слободе для церковно-приходской школы.

Кроме «Истории кафедрального Успенского собора в г. Владимире», им составлено и издано до 10 брошюр историко-археологического и религиозно-нравственного содержания и напечатано немало разного рода статей и заметок в духовных журналах и газетах.

Вечная память

Александр Виноградов был удостоен многих государственных наград, среди которых ордена святого Владимира IV, III степени, святой Анны III, II и I степени, святого Станислава, медали за Крымскую войну и в память императора Александра III. Люди, знакомые с ним, отмечали его ум, энергию, благородство и уважительное отношение к людям. Официально не имея прихода, протоиерей в то же время имел немало духовных детей, которые избирали его своим духовником и весьма дорожили его советами и наставлениями.

Александр Иванович Виноградов скончался 31 мая (13 июня) 1908 года и был похоронен у восточной стороны Успенского собора. До сих пор на единственном оставшемся от кладбища возле собора захоронении можно прочитать надпись:

«Кафедральный протоиерей Александр Иванович Виноградов. Ближайший участник в восстановлении древнего вида собора и первый его историк. Родился 24 июня 1834 года. Скончался 31 мая 1908 года. Служил при соборе 32 года».