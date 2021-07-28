Александр Ремига обещал вакцинировать гостиничный бизнес

Сферу гостеприимства Владимирской области ждёт массовая вакцинация. К началу следующей недели отельеры и областные власти сформируют списки персонала для проведения организованной прививочной кампании. После вакцинации можно будет подумать о снятии ряда ограничений с этого сектора экономики, заявил и.о. губернатора Александр Ремига.

Департамент здравоохранения Владимирской области предварительно провёл переговоры с частными клиниками о развёртывании дополнительных пунктов вакцинации. Есть договорённость с рядом владимирских и муромских медучреждений, сообщила пресс-служба администрации области.

Вопрос вакцинации сотрудников сферы гостеприимства сегодня обсуждали на совещании в «Белом доме». С собственниками отелей, гостиниц, хостелов и санаториев Владимирской области встретился вице-губернатор Александр Ремига, сейчас исполняющий обязанности главы региона.

Индустрию гостеприимства назвали очень важной отраслью. Вместе с тем основной прирост заболеваемости складывается за счёт приезжающих в нашу область. Около 65 процентов из них — жители Москвы и Московской области.

Ограничения снимут?

Чтобы сфера гостеприимства освободилась от введённых коронавирусных ограничений, от отельеров требуют соблюдения ряда условий. В первую очередь, провакцинировать 60 процентов своих работников. Сделать это согласно постановлению Роспотребнадзора и указу губернатора необходимо до 15 сентября.

— Если мы организуем вакцинацию персонала гостиничных комплексов и все меры безопасности будут соблюдаться, то на основании этого можно будет сформировать предложения в адрес губернатора по внесению изменений в указ № 38 и снятию ограничительных мероприятий, в частности по ПЦР-тестированию и вакцинации как обязательных требований при заселении, — сказал Александр Ремига.

Владимирская область принимает почти полтора миллиона туристов в год.

Также на совещании был рассмотрен вариант проведение экспресс-тестирования на COVID-19 у туристов. Такая процедура позволит облегчить процедуру их заезда в гостиничные комплексы. Эту тему пока взяли в проработку.

70 тысяч доз вакцин

Александр Ремига отметил, что задача областных властей сейчас — обеспечить индустрию гостеприимства необходимым объёмом вакцины, чтобы сотрудники успели привиться в срок. Он также подчеркнул, что ситуация с наличием препаратов в регионе постепенно стабилизируется.

За последние две недели в область поступило около 70 тысяч доз вакцины. Кстати, облздрав об этом почему-то не сообщал.

— Только за прошлую неделю привезли 37 тысяч доз вакцины на территорию Владимирской области. А в совокупности за две-три недели порядка 70 тысяч. Соответственно та заявка, которую мы отправляли в Минпромторг, она уже реализовывается, — отметил Александр Ремига.

Напомним, что с 15 июля заселиться в гостиницы Владимирской области можно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего либо отрицательного ПЦР-теста.