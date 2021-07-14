«АДМ» и старые «Волгабасы» уходят из Владимира

С 15 июля компания «АДМ» перестанет обслуживать автобусные маршруты № 26 и 28 во Владимире. Эту новость дал автомобильный паблик «PRO Транспорт» Владимир News», специализирующийся на информации о рынке перевозок областного центра. Косвенно её подтвердили нашим коллегам из интернет-издания «Зебра ТВ» и в мэрии. Там сообщили, что получили соответствующее уведомление от компании «АДМ». Фактически это означает, что ещё недавно крупнейший перевозчик Владимира уйдёт с местного рынка.

В администрации города Владимира не пояснили, насколько быстро сумеют найти альтернативу на обслуживание двух маршрутов. Компания «АДМ» ушла в глухую оборону: два телефона — для пассажиров и для связи с руководством — не отвечают.

«Призыв» направил в пресс-службу мэрии вопросы о дальнейшей работе маршрутов. Всё же это одни из самых востребованных направлений – «кольцевой» и связывающий юго-западный район города с Добрым. Ответов пока не поступило.

На замену шансов мало

Владимирских пассажиров, собственно, интересует одно — нормальная работа общественного транспорта. Уже месяц мэрия не может найти перевозчика на брошенные маршруты № 15 и 22. Это тоже очень востребованные и длительные линии. На них можно было добраться в разные уголки Владимира, до «тяжелых времен» на каждом маршруте работало по 8 автобусов. Сейчас вместо них в общей сложности колесят 7.

С 10 июля на линию вернулся маршрут № 20С, нашли нового перевозчика на временные укороченные маршруты № 19С и 30С. Это нижегородская контора «РБ и К», имеющая в арсенале новые «пазики». Как бы ни ругали их владимирские коллеги (конкуренты) и иные злопыхатели, жители Энергетика, Пиганово, Спасское и Юрьевца получили хорошую возможность добраться до города.

Появился выбор автобусов, что облегчило жизнь людей из отдаленных микрорайонов.

Но сейчас местные перевозчики работают на износ. Не хватает ни машин, ни сотрудников — водителей и контролёров. Да и в сложное пандемическое время мало у кого есть свободные денежные ресурсы на пополнение автопарка.

Все перевозчики выставили объявления о наборе персонала. Но пока спрос превышает предложение.

Давка и ожидание

«Призыв» последние две недели пристально следит за работой всех перевозчиков. Лучше всех работает «Владимирпассажиртранс». Троллейбусы колесят с удвоенной энергией. «Восьмерки», «единички», «десятки» ездят с интервалом в несколько минут. Не гоняют, не маневрируют. В салоне нет давки.

Один минус — маршруты ограничены. Без пересадок все равно не обойтись.

Но и автобусы «Владимирпассажиртранса» показывают куда меньший интервал в работе, чем остальные. На работу перевозчиков ИП Тимофеев, ИП Михайлов, «ПОАТиС», «Транссовт», «РТС» нет существенных нареканий по графику. Есть только расхождения по времени прибытия на остановку. На информационных табло и «Яндекс Транпорте» бывает разница до 10 минут.

Основная проблема — старый парк автобусов. Но там, в отличие от «Волгабасов», люки и форточки без проблем открываются. А особо жаркие водители и кондукторы открывают переднюю дверь во время движения. Учитывая, какая в часы пик давка, дверь становится спасательным кругом для стоящих на одной ноге пассажиров.

Автобусы на маршрутах перевозчика «ОКТО» — разные. Есть и поновее, дизельные, есть и газовые. Компания обслуживает маршруты № 7С, 11С, 16С, 25, 56. Пассажиры отдаленных загородных районов рады тому, что вообще транспорт приходит. Но то, что многим пассажирам приходится висеть на подножке, чтобы доехать, — это факт.

Рогатые во спасение

Все чаще в социальных сетях появляются сообщения о необходимости пополнения троллейбусного парка.

— Были бы троллейбусы, можно было бы закрыть дополнительными выходами маршруты № 26 и 28. Уехать через центр будет сложно из Доброго и Юго-Запада. Единственный разумный выход — разделить 1-й троллейбус на два: № 1 и 1А. Либо по кольцу: Суздальский проспект — ул. Егорова — ул. Добросельская, либо по схеме: ул. Фатьянова — центр — ул. Егорова — ул. Безыменского, — рассуждает подписчик паблика «PRO Транспорт» Владимир News» Кирилл Еремин.

Владимирские урбанисты движения «Владимир будущего» проанализировали работу администраций других муниципальных образований и выяснили, что Иваново и Рубцовск покупают сейчас 9 низкопольных троллейбусов с опцией автономного хода общей стоимостью 150 миллионов рублей. При этом Рубцовск — город на Алтае с населением 140 тысяч человек — тратит деньги исключительно из городской казны.

Иваново закупает технику в лизинг с помощью нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Точно так же в 2020 году тамошние перевозчики получили 31 новый троллейбус «Адмирал».

Во Владимире троллейбусы последний раз покупали в 2011 году. По информации мэрии, ежедневно на 7 троллейбусных маршрутов выходят 75 рогатых. Износ большинства — максимально возможный.