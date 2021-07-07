700 владимирских девятиклассников не сдали ОГЭ по математике

700 школьников Владимирской области не сдали основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. Это 3,4 процента от общего числа выпускников 2021 года. Получившие «неуд» школьники смогут исправить результат на дополнительном этапе. Он состоится 6 сентября. Пока у выпускников есть время подтянуть знания.

В отличниках Владимир и Ковров

4171 школьник получил за экзамен отличную и хорошую оценку. Это 33,6%. Самое высокое качество подготовки показали выпускники Судогодского района (42,94%), Владимира (41,67%) и Коврова (38,59% ). Лидерами по количеству пятерок стали выпускники Владимира (10,67%) и Коврова (8,44%). Большая же часть школьников, 7516 человек, сдали экзамен на «удовлетворительно». Это 60,6% школьников. Об итогах сдачи экзамена сообщает пресс-служба департамента образования Владимирской области.

Две трети школьников написали ОГЭ по математике на тройки и двойки.

В общей сложности ОГЭ по математике в этом году сдавали 12 396 девятиклассников образовательных учреждений Владимирской области. Сюда же вошли выпускники кадетского корпуса и негосударственных образовательных организаций.

Напомним, что в 2021 году выпускники 9-х классов проходили итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Экзамены по выбору для девятиклассников в этом году отменили. Вместо них школьники написали контрольные работы.

Математику необходимо сдать для перевода в 10-й класс, получения аттестата об основном среднем образовании, а также для приёма в учреждения среднего профессионального образования. Это колледжи и техникумы.

В области ОГЭ сдавали более 12 тысяч девятиклассников.

Русский язык написали лучше

Ранее директор областного департамента образования Ольга Беляева назвала предварительные результаты экзаменов ожидаемыми и достойными. Русский язык выпускники сдали лучше. Каждый четвертый получил пятерку. 70% ребят получили четверки и пятерки. Около трети — «удовлетворительно».

— Математика — особый предмет. Не терпит никаких пустот. Если что-то не усвоил, даже самое элементарное, оно обязательно даст о себе знать. И еще это результаты нашей пандемии, особых условий учебы, — заявила Ольга Беляева.

Показатели ОГЭ, так же как и ЕГЭ, отражаются на показателях качества образования в целом. Владимирскую область называют стабильным середнячком. А вот по выпускным проверочным работам, которые сдавали учащиеся 4-8-х классов, наш регион оказался чуть выше. Результаты лучше, чем в среднем по стране.