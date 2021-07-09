70 тысяч жителей Владимирской области стоят в очереди на прививку от коронавируса

Во Владимирской области образовался острый дефицит вакцины от коронавируса. В очереди на прививку стоят практически 70 тысяч жителей региона, еще столько же готовы вакцинироваться. Письмо с просьбой поставить необходимое количество вакцины областные власти направили в Минпромторг.

В ожидании вакцин

— В ближайшее время регион должен получить 7800 доз вакцины «Спутник V» и 1500 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Поставка вакцины «Стутник Лайт» пока не ожидается. Вакцина распределяется по всем муниципальным образованиям согласно тому, какая там очередность сформирована, — сообщила в ходе брифинга, посвященного эпидситуации в регионе, врио заместителя губернатора Ольга Гребнева.

Сейчас мощности региональной системы здравоохранения позволяют вакцинировать до 8500 человек ежедневно. Однако из-за дефицита препаратов по факту прививают 5-5,6 тысячи. Хотя это больше, чем было прежде, когда прививали в день от 500 до 1500 человек.

— Мы трубим во все трубы — и в Минздрав, и сейчас в Минпром направляем письмо, чтобы нам сюда поставили в ближайшее время не менее 100 тысяч вакцин, чтобы наше население спасти, — отметила Ольга Гребнева.

Болеют молодые

Эпидситуация в регионе остается напряженной. Сейчас коронавирусом во Владимирской области болеют люди всех возрастов. Активно заражаются и дети. Причем заболевание, в сравнении с первой и второй волной, протекает тяжело. Легкое, бессимптомное течение болезни встречается гораздо меньше. И на стадии амбулаторного лечения находится меньше пациентов, нежели в стационарном блоке.

— Мы оперативно стараемся открывать новые ковидные госпитали, потому что нам в настоящее время не хватает коек с кислородом. Сейчас мы развернули госпиталь на базе областной клинической больницы, — уточнила Ольга Гребнева.

Чаще болеет активное население в возрасте 30-49 лет — 36,7%.

— Во Владимирской области болеют все возрастные группы: категория граждан старше 65 лет – 21,6 процента, 50-64 лет – 24,7 процента, жители области 30-49 лет – 36,7 процента, молодёжь 18-29 лет – 11,4 процента от общего числа заболевших. Наибольший показатель у активного населения 30-49 лет, которое в большей степени передвигается по территории страны, выезжает за рубеж, активно контактирует в социуме, – разъяснила пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Представитель ведомства призвала владимирцев не расслабляться, не забывать про ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Между тем во Владимирской области планируют ввести жёсткие ограничительные меры, которые призваны остановить стремительный рост числа зараженных коронавирусом. Сфера услуг станет доступна только клиентам, прошедшим вакцинацию, и посетителям с отрицательными ПЦР-тестами. С 12 июля без сертификатов о прививке или исследовании на ковид будет закрыт доступ в рестораны, бары, кафе, салоны красоты. Нельзя будет сходить на массаж, в фитнес-центр, бассейн, кино и на дискотеку. Текст документа уже появился на сайте администрации области.