70% сотрудников Сбера во Владимирской области вакцинировались от COVID

70% сотрудников Владимирского отделения Сбербанка прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Таким образом, Сбер активно выполняет задачу по выработке коллективного иммунитета среди жителей, недопущению роста заболеваемости и сохранения здоровья сотрудников и клиентов банка.

С начала распространения коронавирусной инфекции для нас было важно обезопасить своих сотрудников. Таким образом мы защищаем и наших клиентов, которые обращаются к нам в офисы. Но несмотря на то, что мы находимся в числе лидеров по количеству вакцинированных сотрудников, мы продолжаем соблюдать все необходимые меры безопасности при работе с нашими клиентами.

Виталий Дорошенко

Управляющий Владимирским отделением Сбербанка

Напомним, что с начала пандемии Сбер принимает все меры профилактики и защиты сотрудников и посетителей офисов банка: сотрудники носят маски, на рабочих столах размещены санитайзеры. При обслуживании клиентов также просят надеть маску или выдают ее при отсутствии.сбер