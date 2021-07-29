6500 доз вакцины «Спутник Лайт»  впервые поступили во Владимирскую область

Во Владимирскую область впервые поступила партия новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Всего 6524 дозы. Иммунобиологические препараты уже распредели между медицинскими организациями региона, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

На усмотрение врача

Только вот привиться препаратом «Спутник Лайт» смогут не все. Как сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян, предназначен он для вакцинации переболевших в возрасте от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации тех, кто привился от коронавирусной инфекции.

При этом в облздраве подчеркивают, что решение о том, какую именно получить вакцину, определяет лечащий врач в зависимости от анамнеза и на основании осмотра, которой каждый пациент проходит в обязательном порядке.

Справка. Препарат «Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, основанная на одном векторе – штамме человеческого аденовируса. Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. По данным производителя, иммунный ответ формируется на 28-й день после прививки.

О сроках ревакцинации

– Специалисты рекомендуют ревакцинироваться, когда с момента проведения первичной вакцинации прошло не менее полугода. Что касается переболевших новой коронавирусной инфекцией, то прививку можно сделать не ранее чем через шесть месяцев после болезни, – подчеркнула Светлана Григорян.

Для проведения повторной вакцинации можно использовать любые зарегистрированные вакцины. Во Владимирскую область поступает три вида отечественных вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Теперь доступна еще одна зарегистрированная вакцина – «Спутник Лайт», отмечает облздрав. При этом альтернативные «Спутнику V» препараты пока поступают в регион очень небольшими партиями. Сразу вспоминается поставка вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», о которой «Белый дом» рапортовал в начале июне. Партия была мизерная — по 1600 доз каждого препарата.

Четверть от плана

По состоянию на 28 июля первым компонентом вакцины привито более 204 тысяч жителей Владимирской области. Второй компонент получили свыше 154 тысяч человек. Всего планируется привить от коронавируса более 656 тысяч жителей региона, что составляет 60 процентов взрослого населения.

— Это позволит создать иммунологический барьер и остановить дальнейшее распространение инфекции, — подчеркивает облздрав.

Накануне и.о. губернатора Владимирской области Александр Ремига заявил, что ситуация с наличием препаратов в регионе постепенно стабилизируется. Только за прошлую неделю привезли 37 тысяч доз вакцины на территорию региона. А в совокупности за две-три недели порядка 70 тысяч.

При этом очередь на прививку сохраняется. Только во Владимире ожидают вакцинацию 5032 человека.