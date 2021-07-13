280 человек эвакуировали из-за пожара в областной клинической больнице

В здании областной клинической больницы сегодня тушили пожар. Вспыхнул медицинский аппарат в урологическом кабинете. Сообщение о возгорании поступило в управление МЧС по Владимирской области около 11 часов. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из корпуса больницы, расположенной в микрорайоне Загородный, эвакуировали 280 человек.

— В 11.08 пожар был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метра. Происходило горение медицинского аппарата в урологическом кабинете. Погибших и пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На тушение пожара выезжали 12 единиц техники и 41 человек личного состава.

Что стало причиной возгорания, не сообщается. Это будут выяснять дознаватели МЧС. Информация уточняется.

На место пожара выезжала съемочная группа «Призыва». Сейчас поликлинический корпус работает в штатном режиме, ведется прием пациентов.

На минувшей неделе 190 сотрудников Пенсионного фонда были эвакуированы из-за пожара. Загорелась электропроводка в одном из кабинетов на третьем этаже здания, помещения окутал дым. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадала внутренняя отделка. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.