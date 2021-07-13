ОКБ эвакуация

280 человек эвакуировали из-за пожара в областной клинической больнице

Вспыхнуло оборудование

В здании областной клинической больницы сегодня тушили пожар. Вспыхнул медицинский аппарат в урологическом кабинете. Сообщение о возгорании поступило в управление МЧС по Владимирской области около 11 часов. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из корпуса больницы, расположенной в микрорайоне Загородный, эвакуировали 280 человек.

На место оперативно прибыли пожарные

В 11.08 пожар был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метра. Происходило горение медицинского аппарата в урологическом кабинете. Погибших и пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На тушение пожара выезжали 12 единиц техники и 41 человек личного состава.

Что стало причиной возгорания, не сообщается. Это будут выяснять дознаватели МЧС. Информация уточняется.

Пострадавших на пожаре нет

На место пожара выезжала съемочная группа «Призыва». Сейчас поликлинический корпус работает в штатном режиме, ведется прием пациентов.

На минувшей неделе 190 сотрудников Пенсионного фонда были эвакуированы из-за пожара. Загорелась электропроводка в одном из кабинетов на третьем этаже здания, помещения окутал дым. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадала внутренняя отделка. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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