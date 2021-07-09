255 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Владимирская область установила очередной антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 9 июля лабораторно подтверждены 255 случаев COVID-19. Это на 8 больше, чем накануне.

Лидер по количеству заболевших по-прежнему город Владимир, где положительные тесты на коронавирус получили 68 жителей. На втором месте – Муромский район с 27 инфицированными. На третьем – Гусь-Хрустальный район, где заболели 25 человек. В Ковровском районе заразились еще 23 человека. 15 случаев COVID-19 выявили в Вязниковском районе; 12 — в Петушинском; 11 — в Суздальском; 10 — в Юрьев-Польском; по 9 — в Меленковском и Собинском; по 8 — в Кольчугинском и Киржачском; 7 — в Гороховецком; 6 — в Камешковском; по 5 — в Александровском и Судогодском; 4 — в городе Радужном; 3 — в Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 38 299 случаев заболевания.

По муниципалитетам общее число заболевших располагается следующим образом:

8888 – город Владимир;

4585 — Гусь-Хрустальный район;

4211 — округ Муром;

2774 – Ковровский район;

2322 – Александровский район;

2202 – Петушинский район;

1592 — Юрьев-Польский район;

1611 – Кольчугинский район;

1507 – Вязниковский район;

1433 – Суздальский район;

1195 – Киржачский район;

1190 – Собинский район;

1087 – Меленковский район;

925 – Камешковский район;

863 – Гороховецкий район;

792 – Селивановский район;

625 – Судогодский район;

497 – город Радужный.

По состоянию на 8 июля, в медицинских организациях региона развернута 1731 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Занято 80%, свободными остаются 338 коек. За последние сутки выздоровели 234 жителя региона, 4 человека не справились с болезнью и ее осложнениями.

Запреты есть, а вакцины нет

Напоминаем, что во Владимирской области вводятся дополнительные ограничительные меры, которые призваны остановить рост числа зараженных коронавирусом. С 12 июля посетить кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры можно будет только тем, у кого есть сертификат о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест.

Также до снятия режима повышенной готовности на территории области с 12 июля под запретом деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов.

Работодателям необходимо перевести на «удаленку» 30% сотрудников – в первую очередь это касается представителей старшего возраста, лиц, имеющих хронические заболевания, и беременных. Между тем во Владимирской области наблюдается острый дефицит вакцины от коронавируса. В очереди на прививку стоят практически 70 тысяч жителей региона, еще столько же готовы вакцинироваться. Письмо с просьбой поставить необходимое количество вакцины областные власти направили в Минпромторг.