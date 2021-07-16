241 случай коронавируса подтвержден за сутки во Владимирской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За прошедшие сутки на территории региона лабораторно подтвержден 241 случай заболевания. И снова рост. На 7 больше случаев, чем накануне.

В лидерах по суточному приросту – город Владимир, где положительные тесты на COVID-19 получили 69 человек. 26 случаев заболевания выявили в Ковровском районе, 20 – в Гусь-Хрустальном, 19 — в Муромском, 18 – в Суздальском, 14 — в Киржачском, 13 — в Вязниковском, 9 — в Гороховецком, по 8 — в Собинском и Судогодском, по 7 — в Юрьев-Польском и Кольчугинском, 6 — в Петушинском, по 5 — в Александровском и Камешковском, по 3 — в городе Радужном и Меленковском районе, 1 — в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 39 959 случаев заболевания.

По состоянию на 15 июля в медицинских организациях региона развернута 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Занято 84,6% коечного фонда, свободными остаются 276 коек.

37 319 пациентов с COVID-19 выздоровели, в том числе за минувшие сутки 238 человек. Второй день во Владимирской области высокие показатели смертности – не справились с болезнью и ее осложнениями еще 8 жителей региона. Всего за время пандемии официально подтверждены 1345 смертельных случаев. Очередной максимум по летальности зафиксирован в целом по России. За минувшие сутки умерли 799 человек.

Вакцинация продолжается

Вчера вечером начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление, которое обязывает работодателей до 15 сентября провакцинировать от коронавируса не менее 60 процентов своих сотрудников. Речь идет о 12 сферах деятельности. Владимирская мэрия сообщает, что по состоянию на 15 июля первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 50 659 владимирцев. Оба компонента вакцины получили 35 169 жителей областного центра. В очереди на прививку в медицинских учреждениях города стоят 4140 человек.

По информации департамента здравоохранения администрации Владимирской области, владимирцы могут предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура),

Вакцина, которой прививают жителей Владимира, — двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.