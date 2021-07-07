240 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Показатель заболеваемости коронавирусом во Владимирской области вновь устремился вверх. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшие сутки на территории области лабораторно подтверждены 240 случаев. Это на 11 больше, чем было накануне. Таким образом, регион-33 повторил антирекорд по суточной заболеваемости за всю пандемию: 240 случаев заражения были выявлены 3 июля.

В лидерах по количеству заболевших за сутки по-прежнему город Владимир, Гусь-Хрустальный и Муромский районы. Там 71, 27 и 23 заболевших соответственно. К ним приближается Ковровский район, где положительные тесты на ковид получили 19 человек. По 10 случаев выявлено в Собинском, Вязниковском и Суздальском районах; по 9 — в Киржачском и Камешковском; по 8 — в Юрьев-Польском, Александровском и Меленковском; 7 — в Петушинском; по 6 — в Гороховецком и Кольчугинском; 5 – в городе Радужном; по 2 — в Судогодском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 37 797 случаев заболевания.

По состоянию на 6 июля в медицинских организациях региона развернуты 1511 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято 89,5%, свободными остаются 163 койки.

За прошедшие сутки выздоровели 238 человек. 6 жителей Владимирской области не справились с коронавирусом и его осложнениями.

Без ПЦР-теста

С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила для россиян, которые возвращаются из-за границы. Согласно постановлению главного санитарного врача, граждане, прошедшие курс вакцинации или переболевшие COVID-19, могут не сдавать ПЦР-тест, который ранее был обязательным.

Остальные должны сдать один ПЦР-тест в течение трех дней после возвращения из-за рубежа. До получения результатов анализов они должны соблюдать режим изоляции. До настоящего времени все россияне сдавали два ПЦР-теста: первый в течение 72 часов после прилета, второй – в срок до пяти дней. Промежуток между тестами должен был быть не менее суток.

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

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