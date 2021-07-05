237 жителей региона заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждены 237 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на шесть случаев больше, чем накануне, но меньше субботнего антирекорда, когда были выявлены 240 заболевших.

В лидерах по суточному приросту заболевших – четыре муниципальных образования: Владимир (63 случая), Муромский район (22 случая), Гусь-Хрустальный район (21 случай) и Ковровский район (20 случаев). 14 заболевших проживают в Вязниковском районе, 12 — в Юрьев-Польском, 11 — в Петушинском, по 9 — в Меленковском, Кольчугинском и Суздальском; по 7 — в Александровском, Собинском, Камешковском и Гороховецком; по 5 — в Киржачском, Судогодском, Селивановском. 4 положительных теста на COVID-19 получили жители Радужного.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 37 328 случаев заболевания.

По состоянию на 4 июля, в медицинских организациях региона развернуты 1511 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 90%, свободными остаются 144 койки.

Во Владимирской области за последние 24 часа официально подтверждена одна смерть от коронавируса. Общее количество не справившихся с болезнью и ее осложнениями жителей региона выросло до 1292 человек. За минувшие сутки выздоровели 234 пациента. Всего переболевших – 34 718.

Не забыть про маску!

Департамент здравоохранения напоминает: на территории Российской Федерации действует масочный режим. При выходе из дома не забудьте взять с собой средства индивидуальной защиты.

Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук; не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Коронавирус не отменяет других вирусных заболеваний. Что делать, если простудился в пандемию? Об этом «Призыв» рассказывал ранее.