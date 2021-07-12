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233 случая заражения коронавирусом выявили за сутки во Владимирской области

Летальных случаев не зафиксировано

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За минувшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 233 случая COVID-19. Это на 13 меньше, чем накануне. Больше всего заболевших по-прежнему в городе Владимире – 72 человека. На втором месте по распространению коронавирусной инфекции — Гусь-Хрустальный район. Там положительные тесты получили 22 человека. На третьем месте – Ковровский район, где заболел 21 человек.

20 случаев COVID-19 выявили в Муромском районе; 16 — в Петушинском; по 14 — в Вязниковском и Суздальском; по 12 — в Собинском и Кольчугинском; 8 – в Гороховецком; по 5 — в Меленковском и Киржачском; по 3 — в Юрьев-Польском и Селивановском; по 2 — в Камешковском, Александровском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 39 030 случаев заболевания.

По состоянию на 11 июля, в медицинских организациях региона развернуты 1776 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 82%, свободными остаются 325 коек. За минувшие сутки выздоровели 238 человек, умерших нет.

В кафе и парикмахерскую – с сертификатом

С сегодняшнего дня во Владимирской области вступили в силу изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». Новые ограничительные меры касаются сферы услуг. С 12 июля без сертификата о вакцинации нельзя посетить рестораны, бары, кафе, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры и т.д. По подсчетам областных властей, ослабления ограничительных мер стоит ждать не раньше чем через месяц-полтора.

Сфера услуг стала доступной только привитым клиентам и посетителям с отрицательными ПЦР-тестами

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Также напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения —  8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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