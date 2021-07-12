233 случая заражения коронавирусом выявили за сутки во Владимирской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За минувшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 233 случая COVID-19. Это на 13 меньше, чем накануне. Больше всего заболевших по-прежнему в городе Владимире – 72 человека. На втором месте по распространению коронавирусной инфекции — Гусь-Хрустальный район. Там положительные тесты получили 22 человека. На третьем месте – Ковровский район, где заболел 21 человек.

20 случаев COVID-19 выявили в Муромском районе; 16 — в Петушинском; по 14 — в Вязниковском и Суздальском; по 12 — в Собинском и Кольчугинском; 8 – в Гороховецком; по 5 — в Меленковском и Киржачском; по 3 — в Юрьев-Польском и Селивановском; по 2 — в Камешковском, Александровском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 39 030 случаев заболевания.

По состоянию на 11 июля, в медицинских организациях региона развернуты 1776 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 82%, свободными остаются 325 коек. За минувшие сутки выздоровели 238 человек, умерших нет.

В кафе и парикмахерскую – с сертификатом

С сегодняшнего дня во Владимирской области вступили в силу изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». Новые ограничительные меры касаются сферы услуг. С 12 июля без сертификата о вакцинации нельзя посетить рестораны, бары, кафе, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры и т.д. По подсчетам областных властей, ослабления ограничительных мер стоит ждать не раньше чем через месяц-полтора.

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Также напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.