На улице жара

229 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки во Владимирской области

Летальных случаев не зарегистрировано

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за минувшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 8 случаев меньше, чем накануне.

Больше всего заболевших во Владимире – 69 человек. На втором месте — Гусь-Хрустальный район с 24 инфицированными. На третьем — Муромский район, где положительные тесты на COVID-19 получил 21 житель. 16 случаев заболевания выявлены в Ковровском районе; 12 — в Вязниковском; 10 — в Юрьев-Польском; по 9 — в Петушинском и Александровском; по 8 — в Собинском и Гороховецком; по 7 — в Киржачском, Кольчугинском и Суздальском; по 6 — в Меленковском и Камешковском; 4 — в Судогодском; по 3 — в Селивановском районе и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 37 557 случаев заболевания.

По состоянию на 5 июля, в медицинских организациях региона развернуты 1511 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 92%, свободными остаются 116 коек. 241 житель Владимирской области выздоровел за прошедшие сутки, умерших нет. В целом по России сегодня зафиксирован антирекорд по смертности за всю пандемию. От коронавируса и его осложнений за сутки скончались 737 россиян.

В очереди на прививку

Во Владимирской области продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на 5 июля, медики Владимира привили первым компонентом вакцины 42 795 жителей областного центра. Оба компонента вакцины получили 31 837 владимирцев.

Очереди на прививку в медицинских учреждениях города ожидают 2828 человек.

Городская администрация ежедневно проверяет соблюдение «антиковидных» правил в местах массового пребывания граждан. В общественном транспорте, в магазинах, на рынках, предприятиях общественного питания и сферы услуг продолжает действовать масочный режим. С 28 июня по 4 июля был проведен мониторинг 53 предприятий потребительского рынка города Владимира. Нарушения выявлены на восьми объектах, на шести из них не соблюдался масочный режим. С нарушителями проведена разъяснительная работа.

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Пассажиров общественного транспорта просят не забывать про маски

С начала текущего года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 1615 объектов, нарушения были выявлены на 346.

Накануне губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в указ № 38 от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности». Глава региона сделал бессрочным запрет на развлекательные мероприятия в предприятиях общепита с участием гостей, не имеющих сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов. Срок действия тестов – не более трех дней. Также на неопределенный срок продлено еще одно ограничение: детям до 16 лет запрещено находиться в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения взрослых.

Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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