229 случаев коронавируса подтверждены за сутки во Владимирской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. На территории региона за последние сутки лабораторно подтверждены 229 случаев заболевания COVID-19. Это на четыре случая больше, чем накануне. Лидирующие позиции по суточной заболеваемости по-прежнему удерживает город Владимир, где за последние 24 часа положительные тесты на коронавирус получили 67 человек.

На втором месте – Гусь-Хрустальный район с 26 инфицированными. На третьем – Муромский район, где выявлены 24 зараженных. 21 случай COVID-19 подтвержден в Ковровском районе; 13 — в Суздальском; по 11 — в Петушинском и Киржачском; 9 — в Юрьев-Польском; по 8 — в Кольчугинском и Вязниковском; по 7 — в Радужном и Меленковском районе; 6 — в Гороховецком; 5 — в Собинском; 4 — в Александровском; 2 — в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 39 484 случая заболевания.

По состоянию на 13 июля, в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 85%, свободна 271 койка.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 15 ковидных коек – на базе Гусь-Хрустальной городской больницы. На следующей неделе еще 28 коек развернут в Пиганово.

За минувшие сутки выздоровели 237 жителей Владимирской области, четверо умерли. Между тем в целом по России от коронавируса за сутки скончались 786 человек. Это максимум за все время пандемии.

Масочный режим сохраняется

Областной департамент здравоохранения напоминает, что на территории региона действует масочный режим, и призывает пользоваться индивидуальными средствами защиты в общественных местах.

— Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук, не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками, регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом, — рекомендуют в облздраве.

Во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.