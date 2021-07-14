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229 случаев коронавируса подтверждены за сутки во Владимирской области

Скончались четыре человека

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. На территории региона за последние сутки лабораторно подтверждены 229 случаев заболевания COVID-19. Это на четыре случая больше, чем накануне. Лидирующие позиции по суточной заболеваемости по-прежнему удерживает город Владимир, где за последние 24 часа положительные тесты на коронавирус получили 67 человек.

На втором месте – Гусь-Хрустальный район с 26 инфицированными. На третьем – Муромский район, где выявлены 24 зараженных. 21 случай COVID-19 подтвержден в Ковровском районе; 13 — в Суздальском; по 11 — в Петушинском и Киржачском; 9 — в Юрьев-Польском; по 8 — в Кольчугинском и Вязниковском; по 7 — в Радужном и Меленковском районе; 6 — в Гороховецком; 5 — в Собинском; 4 — в Александровском; 2 — в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 39 484 случая заболевания.

По состоянию на 13 июля, в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 85%, свободна 271 койка.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 15 ковидных коек – на базе Гусь-Хрустальной городской больницы. На следующей неделе еще 28 коек развернут в Пиганово.

За минувшие сутки выздоровели 237 жителей Владимирской области, четверо умерли. Между тем в целом по России от коронавируса за сутки скончались 786 человек. Это максимум за все время пандемии.

Масочный режим сохраняется

Областной департамент здравоохранения напоминает, что на территории региона действует масочный режим, и призывает пользоваться индивидуальными средствами защиты в общественных местах.

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В общественном транспорте масочный режим соблюдают далеко не все пассажиры

Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук, не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками, регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом, — рекомендуют в облздраве.

Во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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