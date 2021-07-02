227 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки во Владимирской области

Владимирская область продолжает ставить антирекорды по числу новых заболевших коронавирусом. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 227 жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это очередной максимум за все время пандемии. По сравнению с вчерашним днем количество инфицированных увеличилось на 11 человек.

Больше всего заболевших – в городе Владимире. В областном центре лабораторно подтверждены 68 случаев COVID-19. На втором месте – Муромский район с 25 зараженными, на третьем – Гусь-Хрустальный, где диагноз подтвердился у 21 жителя. Тройку «лидеров» догоняет Ковровский район. За минувшие сутки там выявлены 20 заболевших. 11 случаев коронавируса обнаружены в Суздальском районе, 10 – в Вязниковском; 9 – в Александровском; по 8 — в Юрьев-Польском районе; Собинском и Гороховецком; по 7 – в Киржачском и Петушинском; 7 — в Киржачском; по 5 — в Судогодском, Меленковском и Кольчугинском; по 4 — в Камешковском и в городе Радужном; 2 – в Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 36 620 случаев заболевания.

В регионе продолжают наращивать коечный фонд для борьбы с коронавирусом. Дополнительно развернуты 50 ковидных коек на базе областной психиатрической больницы № 2. По состоянию на 1 июля в медицинских организациях региона действуют 1511 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 81% из них занято, свободными остаются 285 коек. 216 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели за последние сутки. Четверо умерли.

Вакцинация продолжается

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным владимирской мэрии, к 1 июля первым компонентом вакцины были привиты 40 332 жителя областного центра. Оба компонента вакцины получили 31 442 человека. В очереди на прививку стоят 2426 владимирцев.

Вакцинация проводится в восьми учреждениях здравоохранения города Владимира. Предварительно записаться на прививку можно по телефонам:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура),

ООО МЦ «Палитра» — 77-77-78.

Владимирцы, не имеющие медицинских противопоказаний, могут вакцинироваться не только в лечебных учреждениях, но и в специализированных передвижных пунктах:

— в гипермаркете «Глобус»,

— гастромаркете «Рынок на Студеной»,

— «Z-Клубе» в ЦУМе «Валентина».

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания COVID-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.