люди идут по городу

227 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки во Владимирской области

Скончались четыре человека

Владимирская область продолжает ставить антирекорды по числу новых заболевших коронавирусом. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 227 жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это очередной максимум за все время пандемии. По сравнению с вчерашним днем количество инфицированных увеличилось на 11 человек.

Больше всего заболевших – в городе Владимире. В областном центре лабораторно подтверждены 68 случаев COVID-19. На втором месте – Муромский район с 25 зараженными, на третьем – Гусь-Хрустальный, где диагноз подтвердился у 21 жителя. Тройку «лидеров» догоняет Ковровский район. За минувшие сутки там выявлены 20 заболевших. 11 случаев коронавируса обнаружены в Суздальском районе, 10 – в Вязниковском; 9 – в Александровском; по 8 — в Юрьев-Польском районе; Собинском и Гороховецком; по 7 – в Киржачском и Петушинском; 7 — в Киржачском; по 5 — в Судогодском, Меленковском и Кольчугинском; по 4 — в Камешковском и в городе Радужном; 2 – в Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 36 620 случаев заболевания.

В регионе продолжают наращивать коечный фонд для борьбы с коронавирусом. Дополнительно развернуты 50 ковидных коек на базе областной психиатрической больницы № 2. По состоянию на 1 июля в медицинских организациях региона действуют 1511 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 81% из них занято, свободными остаются 285 коек. 216 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели за последние сутки. Четверо умерли.

Вакцинация продолжается

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным владимирской мэрии, к 1 июля первым компонентом вакцины были привиты 40 332 жителя областного центра. Оба компонента вакцины получили 31 442 человека. В очереди на прививку стоят 2426 владимирцев.

Осмотр врача перед вакцинацией

Вакцинация проводится в восьми учреждениях здравоохранения города Владимира. Предварительно записаться на прививку можно по телефонам:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура),

ООО МЦ «Палитра» — 77-77-78.

Владимирцы, не имеющие медицинских противопоказаний, могут вакцинироваться не только в лечебных учреждениях, но и в специализированных передвижных пунктах:

— в гипермаркете «Глобус»,

— гастромаркете «Рынок на Студеной»,

— «Z-Клубе» в ЦУМе «Валентина».

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания COVID-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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