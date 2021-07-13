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225 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Два человека скончались

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшие сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждены 225 случаев коронавируса. На восемь меньше, чем было накануне. В последние дни в регионе отмечается снижение суточного прироста, но расслабляться рано.

На территории Владимирской области ситуация с заболеваемостью и распространением COVID-инфекции в настоящее время остается тяжелой. Коэффициент  распространения инфекции на территории региона превышает среднероссийский показатель, — сообщила на брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, начальник отдела организации медпомощи областного департамента здравоохранения Светлана Григорян.

В лидерах по заболеваемости

По-прежнему высокими остаются показатели заболеваемости в городе Владимире. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 70 жителей областного центра. На втором месте оказался Ковровский район, где выявлены 23 инфицированных. Тройку антилидеров замыкает Гусь-Хрустальный район с 21 заболевшим. 19 случаев официально подтверждены в Муромском районе; 11 – в Вязниковском, по 10 – в Суздальском и Меленковском; по 8 — в Петушинском, Киржачском и Кольчугинском; по 7 — в Собинском и Гороховецком; по 5 — в Юрьев-Польском, Александровском и Судогодском; по 4 — в Селивановском и Камешковском.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зафиксированы 39 255 случаев заболевания.

Дополнительные койки

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты 15 ковидных коек – на базе Гусь-Хрустальной городской больницы. По состоянию на 13 июля, в медицинских организациях региона всего открыта 1791 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 84%, свободной остается 271 койка. На следующей неделе еще 28 коек развернут в Пиганово. При необходимости откроют дополнительные места. В предыдущую волну для ковидных больных были развернуты 1905 коек.

Выздоровели за последние сутки 238 человек, за все время пандемии с болезнью справились 36 606 жителей Владимирской области. Умерли от ковида 1321 человек, двое из них за минувшие сутки.

Напомним, что переболевших коронавирусом уравняли в правах с вакцинированными. Вчера губернатор области Владимир Сипягин внес поправки в указ «О введении режима повышенной готовности». Общепит и сфера услуг теперь открыты не только для привившихся от COVID-19 и имеющих отрицательный ПЦР-тест граждан, но и для переболевших коронавирусом в последние полгода. «Призыв» подробно рассказывал о правилах, действующих в третью волну коронавируса.

Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

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