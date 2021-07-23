225 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждены 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на девять случаев больше, чем накануне.

В лидерах по суточному приросту – город Владимир. Положительные тесты на ковид в областном центре получили 54 жителя областного центра. Второе и третье место – у Гусь-Хрустального и Ковровского районов, где выявлены 26 и 25 случаев инфицирования соответственно. 22 заболевших — в Муромском районе, 17 — в Суздальском, 14 — в Вязниковском, 13 — в Кольчугинском, 12 — в Юрьев-Польском, по 10 — в Меленковском и Собинском, 9 — в Петушинском, 5 — в Киржачском, 4 — в Александровском, по 2 — в Селивановском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 41 527 случаев заболевания.

По состоянию на 22 июля в медицинских организациях региона развернуты 1834 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 86,4%, свободными остаются 249 коек. За минувшие сутки выздоровели 184 жителя Владимирской области, 5 человек скончались.

О вакцинации детей и студентов

Минздрав не планирует вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса. Такое заявление глава ведомства Михаил Мурашко сделал в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание».

— Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем, — цитирует ТАСС слова министра здравоохранения.

Студентам же старше 18 лет рекомендуют не затягивать и привиться от коронавируса до начала нового учебного года.

— Мой совет — пройти вакцинации раньше, до 1 сентября, и это правильно. Для того чтобы, во-первых, не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание, — сказал Михаил Мурашко.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Также записаться можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства, в стационарных и передвижных пунктах вакцинации.