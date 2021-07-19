224 жителя Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает: за последние сутки на территории региона лабораторно подтверждены 224 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с выходными уровень заболеваемости несколько снизился: в субботу во Владимирской области были выявлены 232 случая COVID-19, в воскресенье – 234. Не зафиксировано за минувшие 24 часа летальных случаев. Между тем в выходные дни цифры были высокие. В субботу сообщалось о 19 скончавшихся от коронавируса и его осложнений жителях региона, в воскресенье – о шести.

Справка. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, уточняет областной департамент здравоохранения.

Лидеры по заболеваемости

Лидер по суточному приросту коронавируса – город Владимир. В областном центре за последние 24 часа положительные тесты получили 60 пациентов. В два раза меньше заболевших выявлено в Ковровском районе. 24 случая COVID-19 лабораторно подтверждены в Гусь-Хрустальном районе; по 17 — в Муромском и Вязниковском; 9 — в Суздальском; по 8 — в Собинском и Меленковском; по 7 — в Петушинском, Александровском и Юрьев-Польском; по 6 — в Киржачском и Селивановском; по 5 — в Кольчугинском и Камешковском; по 4 — в Гороховецком и Судогодском.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 40 649 случаев заболевания.

По состоянию на 18 июля в медицинских организациях региона развернуты 1806 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 86,8%, свободными остаются 239 коек. За последние сутки выздоровели 210 человек.

Вирус стал заразнее

Эпидемиологическая обстановка на территории Владимирской области остается сложной. Жители стали чаще заражаться коронавирусом и переносить заболевание тяжелее.

— Ждать и думать времени нет. Вирус у нас стал более заразный, в два с половиной раза. Он стал быстрее размножаться в клетке, сокращается инкубационный период. Люди стали болеть тяжелее. Профилактика осталась прежней: срочная вакцинация, максимальное сокращение контактов и соблюдение социальной дистанции, — подчеркнула на брифинге пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Напомним, что накануне в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V» — 12 000 доз. По сообщению администрации Владимирской области, в ближайшие дни ожидается поставка еще 5000 доз вакцины. Сегодня поступивший медицинский препарат распределят между прививочными пунктами Владимирской области.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.