220 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки во Владимирской области подтверждены 220 случаев заболевания коронавирусом. Это на три случая больше, чем накануне. В лидерах по суточному приросту, по данным регионального управления Роспотребнадзора, по-прежнему город Владимир. В областном центре положительные тесты на коронавирус получили 55 человек.

На втором месте – Ковровский район с 27 заболевшими. На третьем – Гусь-Хрустальный район, где подтверждены 22 случая заболевания. 18 случаев COVID-19 выявлены в Муромском районе; по 15 — в Вязниковском и Суздальском; по 11 — в Киржачском и Юрьев-Польском; 10 — в Петушинском; 9 — в Кольчугинском; 6 — в Александровском; по 5 — в Меленковском, Собинском и Камешковском; по 3 — в Гороховецком и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 41 086 случаев заболевания.

По состоянию на 20 июля в медицинских организациях региона развернуты 1834 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 88%, свободными остаются 218 коек. За минувшие сутки во Владимирской области выздоровели 184 пациента, 5 человек скончались.

Рекомендации для туристов

Чтобы обезопасить себя в путешествии, Роспотребнадзор призывает соблюдать следующие рекомендации. Перед поездкой следует ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования, то есть бронировать билеты и жильё за несколько дней до вылета, говорится в пресс-релизе ведомства.

Также необходимо ознакомиться с требованиями, предъявляемыми для въезжающих на территорию той или иной страны, и на протяжении всего путешествия соблюдать профилактические меры: пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

При выборе жилья следует отдавать предпочтение отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. Не рекомендуется останавливаться у частников и в хостелах. Завтракать, обедать и ужинать лучше всего в своем номере или на открытом пространстве, желательно исключить из рациона мясные блюда. Также в идеале нужно свести к минимуму поездки в общественном транспорте.

Крайне важно во время всего путешествия соблюдать правила личной гигиены:

— мыть руки с мылом как можно чаще, особенно при посещении общественных мест;

— использовать антисептики для рук, которые содержат не менее 60% спирта;

— не трогать грязными руками нос, рот и глаза.

— использовать маски. В отпуск лучше взять их с запасом.

Поскольку вирус передаётся воздушно-капельным путём, необходимо ограничить контакты с людьми, у которых имеются признаки респираторного заболевания. Это чихание, кашель.