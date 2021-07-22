22 несовершеннолетние девушки стали матерями во Владимирской области

Во втором квартале нынешнего года 22 несовершеннолетние жительницы Владимирской области стали матерями. Самой молодой родительнице исполнилось 14 лет, трём — 15, пятерым — 16, тринадцати — 17 лет. Из них в браке состоят только пять юных матерей. Такие данные сообщил департамент юстиции Владимирской области.

Юридический аспект

Довольно долго — с 1997-го по 2015 год — во Владимирской области разрешалось вступать в брак при достижении 14 лет. Правда, в исключительных случаях. При этом федеральное законодательство — Семейный кодекс РФ — «исключительность» допускало с 16 лет, но никак не раньше.

В итоге шесть лет назад Законодательное Собрание нашего региона привело нормативные акты в соответствие с общепринятыми по стране. Но это поменяло только юридическое отношение к малолетнему материнству. А жизнь есть жизнь, и девчонки что раньше рожали, будучи школьницами, что сейчас — разницы-то особой нет.

В прошлом году самой молодой маме во Владимирской области исполнилось 13 лет, в этом – 14…

В подмосковной Капотне одна как-то в 10 родила, но тут возраст, конечно, не предмет соревнований. Зачем эти печальные рекорды? Тем более что есть и другая сторона медали — папаши, в отношении которых за такие результаты нужно, как минимум, возбуждать дело (если их возраст позволяет), а, как максимум, сажать.

Кстати, новоиспеченных отцов, возраст которых не достиг совершеннолетия, за три месяца этого года во Владимирской области зарегистрировано двое. То есть их явно меньше, чем родивших сверстниц. Остальные папаши, видимо, совершеннолетние, то есть если не по уму, то хотя бы по паспорту зрелые.

Возраст родителей

А теперь перейдем к среднестатистическим владимирцам. Чаще всего мужчины становятся папами в возрасте от 30 до 34 лет. Таких в этом году 693 человека. Впрочем, аналогичная тенденция и среди слабого пола: в возрасте тургеневских героинь родили 758 женщин.

Есть женщины, для которых, кажется, возраст не преграда для рождения ребенка. 74 жительницы региона стали мамами в период от 40 до 49 лет, а две — в период от 50 до 59 лет.

В возрасте 40-49 лет отцами стал 251 мужчина, в 50-59 лет — 21 человек. У пяти мужчин ребенок родился в возрасте 60-70 лет.

24 двойни

За 3 месяца во Владимирской области родились 24 двойни. Появление в семьях сразу двух детей зарегистрировано во Владимире, а также Вязниковском и Киржачском районе.

Всего же за второй квартал текущего года в нашем регионе родились 2458 детей. Мальчиков больше — 1254, девочек — 1204. 972 семьи зарегистрировали рождение второго ребенка, чуть меньше — 891 — первого.

В прошлом году во Владимирской области родились 10 196 детей. Из них в областном центре – 3756. За новогодние праздники уже текущего 2021 года на свет появились 144 малыша. Первые роды приняли во втором родильном доме. 1 января в 9.30 родилась девочка. Годом ранее в родильном марафоне первенствовали мальчики.