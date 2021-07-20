217 случаев коронавируса подтверждены за сутки во Владимирской области

Управление Роспотребнадзора во Владимирской области обновило коронавирусную статистику. По данным ведомства, на территории региона за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 217 случаев заболевания COVID-19. Это на семь меньше, чем накануне.

В лидерах по суточному приросту по-прежнему четыре муниципальных образования. Это город Владимир — 62 случая, Ковровский район — 26 случаев, Гусь-Хрустальный район — 25 случаев и Муромский район — 20 случаев.

14 заболевших выявлены в Вязниковском районе; 12 — в Суздальском; 9 — в Собинском; по 7 — в Кольчугинском, Киржачском и Меленковском; по 6 — в Гороховецком и Юрьев-Польском; 5 — в Петушинском; по 4 — в Александровском и Селивановском; 3 — в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 40 866 случаев заболевания.

28 новых коек

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуты еще 28 ковидных коек – на базе областного центра специализированных видов медицинской помощи в Пиганово.

Таким образом, по состоянию на 19 июля в медицинских организациях региона действуют 1834 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 87,5%, свободными остаются 229 коек. Выздоровели за последние сутки 182 жителя региона, умерли от коронавируса и его осложнений 4 человека.

Привиться до осени

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян вакцинироваться до наступления осени.

— Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому надо завершить вакцинацию в августе месяце. Очень важно к 1 сентября подготовиться, — подчеркнул министр в интервью телеканалу «Россия 24«.

Глава Минздрава также добавил, что на сегодняшний день нет достоверных критериев, по которым можно было бы определить, что тот или иной уровень антител защищает от коронавируса. Поэтому рекомендуется придерживаться календарного принципа повторной вакцинации. На днях во Владимирскую область поступила партия вакцины «Спутник V» — 12 тысяч доз. В ближайшее время ожидается поставка еще 5 тысяч доз вакцины. При этом на минувшей неделе в очереди на укол стояли около 70 тысяч жителей региона. Обстановка в регионе по уровню заболеваемости остается сложной.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: чаще мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь. Это экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.