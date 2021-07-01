Люди идут по городу

216 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Число инфицированных продолжает расти

Новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом во Владимирской области. По информации регионального Роспотребнадзора, за сутки положительные тесты на COVID-19 получили 216 жителей региона. Это на 8 случаев больше, чем накануне.

В лидерах по количеству инфицированных – город Владимир, где заболели 65 человек. На втором месте — Муромский район с 24 заболевшими. На третьем – Гусь-Хрустальный район, там диагноз подтвержден у 23 человек. 17 заболевших в Ковровском районе; 10 — в Юрьев-Польском; по 9 — в Петушинском и Суздальском; по 7 — в Александровском, Судогодском, Камешковском и Меленковском; по 6 — в Вязниковском, Киржачском и Собинском; 5 — в Гороховецком; по 3 — в Кольчугинском и Селивановском; 2 – в Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 36 393 случая заболевания.

По состоянию на 30 июня в медицинских организациях региона развернута 1461 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Занято 82%, свободными остаются 258 коек. Выздоровели за прошедшие сутки 194 жителя региона. Не справились с болезнью и ее осложнениями еще два человека.

100 миллионов на ПЦР-тесты

Накануне стало известно, что из областного бюджета государственным учреждениям здравоохранения направят 100 миллионов рублей. Они пойдут на ПЦР-диагностику пациентов перед плановой госпитализацией. За счет областного бюджета тесты на коронавирус сделают тем пациентам, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ, пневмонии и  COVID-19. Дело в том, что эти случаи не подлежат оплате за счет средств обязательного медицинского страхования.

тест на коронавирус

На ПЦР-диагностику направят 100 миллионов рублей. Фото: ferra.ru

Напоминаем, что в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства. Ознакомиться с перечнем пунктов вакцинации можно по ссылке.

По словам главного внештатного терапевта Владимирской области Елены Овчинниковой, для успешной борьбы с пандемией необходимо выработать коллективный иммунитет, а значит, привить не менее 60% взрослого населения. В абсолютных цифрах по региону это 666 тысяч 206 жителей. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито более 132 тысяч жителей области, вторым — более 108 тысяч.

Юлия Денисова 

Фото «Призыва»

Читайте по теме

Теги: , ,