216 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом во Владимирской области. По информации регионального Роспотребнадзора, за сутки положительные тесты на COVID-19 получили 216 жителей региона. Это на 8 случаев больше, чем накануне.

В лидерах по количеству инфицированных – город Владимир, где заболели 65 человек. На втором месте — Муромский район с 24 заболевшими. На третьем – Гусь-Хрустальный район, там диагноз подтвержден у 23 человек. 17 заболевших в Ковровском районе; 10 — в Юрьев-Польском; по 9 — в Петушинском и Суздальском; по 7 — в Александровском, Судогодском, Камешковском и Меленковском; по 6 — в Вязниковском, Киржачском и Собинском; 5 — в Гороховецком; по 3 — в Кольчугинском и Селивановском; 2 – в Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 36 393 случая заболевания.

По состоянию на 30 июня в медицинских организациях региона развернута 1461 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией. Занято 82%, свободными остаются 258 коек. Выздоровели за прошедшие сутки 194 жителя региона. Не справились с болезнью и ее осложнениями еще два человека.

100 миллионов на ПЦР-тесты

Накануне стало известно, что из областного бюджета государственным учреждениям здравоохранения направят 100 миллионов рублей. Они пойдут на ПЦР-диагностику пациентов перед плановой госпитализацией. За счет областного бюджета тесты на коронавирус сделают тем пациентам, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Дело в том, что эти случаи не подлежат оплате за счет средств обязательного медицинского страхования.

Напоминаем, что в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства. Ознакомиться с перечнем пунктов вакцинации можно по ссылке .

По словам главного внештатного терапевта Владимирской области Елены Овчинниковой, для успешной борьбы с пандемией необходимо выработать коллективный иммунитет, а значит, привить не менее 60% взрослого населения. В абсолютных цифрах по региону это 666 тысяч 206 жителей. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито более 132 тысяч жителей области, вторым — более 108 тысяч.