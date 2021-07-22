216 инфицированных коронавирусом выявили за сутки во Владимирской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает: за последние сутки на территории региона лабораторно подтверждены 216 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На четыре инфицированного меньше, чем было накануне.

Лидеры по заболеваемости

Больше всего заболевших – во Владимире. Положительные тесты на COVID-19 получили 50 жителей областного центра. 24 случая заболевания выявлены в Ковровском районе; 23 — в Гусь-Хрустальном; 20 — в Муромском; по 13 — в Вязниковском и Суздальском; 11 — в Кольчугинском; 10 — в Юрьев-Польском; по 9 — в Киржачском и Меленковском; 8 — в Собинском, 7 — в Петушинском, по 5 — в Селивановском и Александровском; 4 — в городе Радужном; 3 — в Камешковском; 2 — в Гороховецком районе.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 41 302 случая заболевания

По состоянию на 21 июля в медицинских организациях региона развернуты 1834 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 87%, свободными остаются 237 коек. За прошедшие сутки выздоровели 180 жителей Владимирской области. Пять человек не справились с болезнью и ее осложнениями.

В очереди на прививку

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции и в регистратуре поликлиники по месту жительства. Владимирская мэрия сообщает: по данным на 21 июля, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 54 529 владимирцев. Оба компонента получили 37 815 жителей областного центра. В очереди на вакцинацию в медицинских учреждениях города стоят 4044 человека.

Жители Владимира, желающие сделать прививку, могут записаться по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Между тем дефицит вакцин от коронавируса сохраняется в регионе. Поступления пока небольшие. В минувшие выходные регион получил 12 тысяч доз вакцины «Спутник V». Ожидается поставка ещё 5 тысяч доз вакцины.