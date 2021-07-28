215 случаев коронавируса подтверждены за сутки во Владимирской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает: на территории региона за последние 24 часа лабораторно подтверждены 215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 5 случаев больше, чем накануне.

В лидерах по суточному приросту по-прежнему город Владимир. В областном центре положительные тесты на COVID-19 получил 51 пациент. 24 случая заболевания выявлены в Ковровском районе, 23 — в Гусь-Хрустальном, 21 — в Муромском. 13 инфицированных — в Кольчугинском районе; 12 — в Вязниковском; 11 — в Юрьев-Польском; по 9 — в Петушинском и Суздальском; по 8 — в Киржачском и Собинском; по 6 — в Меленковском и Гороховецком; 5 — в Александровском; 3 — в Камешковском; по 2 – в Судогодском, Селивановском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 42 603 случая заболевания.

По состоянию на 27 июля в медицинских организациях региона развернуты 1840 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято 85%, свободными остаются 270 коек. За прошедшие сутки вылечились от коронавируса 190 жителей Владимирской области, скончались 5 человек.

Очередь на прививку

Администрация города Владимира сообщает, что в областном центре растет очередь на вакцинацию. Если 26 июля прививки ждали 4265 владимирцев, то уже на следующий день количество желающих вакцинироваться увеличилось до 5032 человек.

По данным на 27 июля, первый компонент вакцины получили 58 217 жителей города. Обоими компонентами привиты 41 906 человек. Всего за время проведения прививочной кампании в медицинские учреждения областного центра поступило 65 615 доз вакцины.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Также записаться можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Ранее «Призыв» рассказывал, что темпы диспансеризации и профилактических осмотров во Владимирской области назвали неудовлетворительными.