женщина идет по городу

210 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

8 человек скончались

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За минувшие сутки заболевание выявили у 210 жителей региона. Уже четвертый день отмечается небольшое снижение.  Для сравнения, еще в минувшую субботу инфицированных было 221.

Лидеры по заболеваемости

50 положительных тестов на COVID-19 получили жители Владимира. Вдвое меньше заболевших — в Ковровском районе. 22 случая коронавируса лабораторно подтверждены в Гусь-Хрустальном районе; 20 — в Муромском; 17 — в Вязниковском; 14 — в Кольчугинском; 10 — в Юрьев-Польском; по 9 — в Киржачском и Собинском; 8 — в Петушинском; по 7 — в Суздальском и Меленковском; 5 — в Гороховецком; 3 — в Александровском; 2 — в Судогодском; по одному — в Селивановском и Камешковском.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 42 388 случаев COVID-19.

По состоянию на 26 июля, в медицинских организациях региона развернуты 1840 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 87%, свободными остаются 244 койки. Выздоровели за последние сутки 183 человека. Не справились с болезнью и ее осложнениями 8 жителей региона. Днем ранее цифра была выше. От коронавируса скончались сразу 12 человек.

11% владимирцев привились

Во Владимирской области продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. В областном центре, по данным мэрии, первым компонентом вакцины привиты 57 249 граждан. Оба компонента вакцины получили 40 912 жителей Владимира. Это 11,6% населения областного центра. В очереди на прививку стоят 4265 человек. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения Владимира поступило 64 765 доз вакцины.

Перед вакцинаций осмотр врача

От коронавируса привились более 40 тысяч владимирцев

По информации департамента здравоохранения администрации Владимирской области, владимирцы могут предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Также записаться можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

Читайте по теме

Теги: , ,