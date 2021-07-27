210 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За минувшие сутки заболевание выявили у 210 жителей региона. Уже четвертый день отмечается небольшое снижение. Для сравнения, еще в минувшую субботу инфицированных было 221.

Лидеры по заболеваемости

50 положительных тестов на COVID-19 получили жители Владимира. Вдвое меньше заболевших — в Ковровском районе. 22 случая коронавируса лабораторно подтверждены в Гусь-Хрустальном районе; 20 — в Муромском; 17 — в Вязниковском; 14 — в Кольчугинском; 10 — в Юрьев-Польском; по 9 — в Киржачском и Собинском; 8 — в Петушинском; по 7 — в Суздальском и Меленковском; 5 — в Гороховецком; 3 — в Александровском; 2 — в Судогодском; по одному — в Селивановском и Камешковском.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 42 388 случаев COVID-19.

По состоянию на 26 июля, в медицинских организациях региона развернуты 1840 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 87%, свободными остаются 244 койки. Выздоровели за последние сутки 183 человека. Не справились с болезнью и ее осложнениями 8 жителей региона. Днем ранее цифра была выше. От коронавируса скончались сразу 12 человек.

11% владимирцев привились

Во Владимирской области продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. В областном центре, по данным мэрии, первым компонентом вакцины привиты 57 249 граждан. Оба компонента вакцины получили 40 912 жителей Владимира. Это 11,6% населения областного центра. В очереди на прививку стоят 4265 человек. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения Владимира поступило 64 765 доз вакцины.

По информации департамента здравоохранения администрации Владимирской области, владимирцы могут предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Также записаться можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.