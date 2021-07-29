209 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 209 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 6 случаев меньше, чем накануне.

Лидеры по заболеваемости

За прошедшие 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 55 жителей города Владимира. Второе место по суточному приросту – у Ковровского и Гусь-Хрустального районов: в обоих муниципальных образованиях выявили по 22 заболевших. На третьем месте – Муромский район с 20 инфицированными.

11 случаев коронавируса подтверждены в Кольчугинском районе; по 10 — в Вязниковском, Юрьев-Польском и Петушинском; 9 — в Собинском; 8 — в Суздальском; по 7 — в Александровском и Киржачском; 5 — в Меленковском; 4 — в Гороховецком; 3 — в Судогодском; по 2 — в Камешковском, Селивановском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 42 812 случаев заболевания.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуты 5 ковидных коек в областном центре специализированных видов медицинской помощи в микрорайоне Пиганово, сообщает облздрав.

По состоянию на 28 июля в медицинских организациях региона действуют 1845 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 84%, свободными остаются 296 коек.

За минувшие сутки выздоровел 171 житель Владимирской области, 9 человек не справились с болезнью и ее осложнениями. Количество летальных случаев в регионе увеличилось до 1442. Россия в третий раз повторила антирекорд по смертности от ковида – за прошедшие сутки в стране скончались 799 человек.

Проверки в магазинах, гостиницах и кафе

В регионе продолжаются проверки соблюдения коронавирусных ограничений в магазинах, гостиницах и предприятиях общественного питания. С 15 по 21 июля рейды прошли во Владимире, Суздале, Александровском, Гороховецком и Судогодском районах.

Было обследовано 53 объекта потребительского рынка, в том числе 39 объектов торговли. Сотрудники полиции составили 8 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», 7 предприятий общественного питания (протоколы не составлялись и материалы проверок не собирались) и 7 гостиниц (протоколы также не составлялись и материалы проверок не собирались).

Кроме того, в ночь с 24 на 25 июля во Владимире проведён мониторинг 3 магазинов и 6 ресторанов и кафе. По итогам проверки полицией составлено 2 протокола по ст.20.6.1 КоАП, на двух объектах собран материал для возбуждения административного производства, сообщает пресс-служба областной администрации.

Чтобы освободиться от введённых коронавирусных ограничений, от предпринимателей требуют соблюдения ряда условий. В первую очередь, это вакцинация сотрудников.