207 случаев коронавируса подтверждены за сутки во Владимирской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За прошедшие 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 207 жителей региона. Это на два человека меньше, чем накануне.

Хрупкая стабилизация

Такое незначительное снижение, которое прослеживается на этой неделе, в облздраве назвали хрупкой стабилизацией. Однако говорить о спаде третьей волны коронавируса в регионе пока рано.

Больше всего заболевших по-прежнему во Владимире – 53 пациента. На втором месте – Муромский район с 22 инфицированными. Третье место разделили Ковровский и Гусь-Хрустальный районы – в этих муниципальных образованиях за сутки выявили по 21 заразившемуся.

11 случаев коронавируса подтверждены в Вязниковском районе; 10 — в Кольчугинском; по 9 — в Юрьев-Польском, Петушинском и Суздальском; по 8 — в Киржачском, Собинском и Александровском; 7 — в Гороховецком; 4 — в Меленковском; 3 — в Камешковском; 2 — в Судогодском; по одному – в Селивановском районе и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 43 019 случаев заболевания.

По состоянию на 29 июля в медицинских организациях региона развернуты 1845 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 83%, свободными остаются 311 коек. За минувшие сутки выздоровели 183 жителя Владимирской области, скончались 5 человек.

Чем опасен дельта-штамм

На брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова сообщила, что в нашем регионе циркулирует дельта-штамм. Он значительно заразнее своего уханьского собрата и переносится сложнее.

— Генотип штамма дельта характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания. Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода: он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее, — рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов также отметил, что, как и при инфицировании другими штаммами, тяжесть заболевания во многом определяется вирусной нагрузкой, которую получил человек при заражении, и состоянием иммунитета при встрече с вирусом. Чтобы обезопасить себя и близких, необходимо пройти вакцинацию.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь. Это экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.