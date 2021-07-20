20-летнюю девушку в центре Владимира сбила водитель из Подмосковья

Вчера в центре Владимира на пешеходном переходе 20-летнюю девушку сбила иномарка. Момент аварии, зафиксированный видеозаписью, оставляет ужасное впечатление: пострадавшая после удара отлетела метров на десять. Тем не менее ей, можно сказать, повезло: сразу после аварии пострадавшая даже не обратилась в больницу. Фельдшеры «скорой» зафиксировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Переход в центре Владимира называют самым аварийным в городе.

— Авария произошла 15 июля в половине третьего пополудни на Большой Московской у дома № 24. За рулём «Mercedes Benz» была 60-летняя женщина, жительница Московской области. Она допустила наезд на пешехода 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщила пресс-служба УГИБДД по Владимирской области.

Против правил

В соцсети «ВКонтакте» выложили видеофрагмент, где зафиксирован наезд на пешехода. Съёмки, скорее всего, с камер фасада Центра изобразительного искусства.

Иномарка сбила девушку правой частью капота. После удара ту отбросило на соседнюю полосу движения. Видно, что девушка шагнула на переход, не посмотрев налево. Одна машина успела остановиться, другая нет.

— Есть правило для водителя — пункт 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость, — пояснили в ГИБДД.

В то же время и пешеход должен соблюдать правила, предусмотренные пункт 4.5. А именно: на нерегулируемых пешеходных переходах они могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Создаётся впечатление, что во вчерашнем инциденте и водитель, и пострадавшая правила проигнорировали. Но, конечно, все обстоятельства произошедшего ещё придется выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Переход с нарушениями

Урбанисты движения «Владимир будущего» напомнили, что пешеходный переход через Большую Московскую — один из самых опасных в городе. За последние 6,5 лет там сбили 18 пешеходов. Самым резонансным стало прошлогоднее ДТП, в котором погибла 30-летняя Дарья Марян.

Восемь месяцев назад сооснователь движения Артем Черней говорил, что в центре Владимира необходимо снижать скорость движения, ставить камеры видеонаблюдения и обустраивать островки безопасности.

Тогда в ГИБДД отвечали, что островки безопасности ставят только на широких дорогах, чтобы это не влияло на скорость потока и проходимость транспортных средств.

В мэрии отказываются ставить камеры видеонаблюдения, которые область ежегодно монтирует по всем дорогам. Между тем автоматические комплексы фото- и видеофиксации и штрафы, с них приходящие, существенно дисциплинируют водителей. Это подтверждает и статистика ГИБДД. Спустя год-два былой «очаг аварийности» становится участком с нулевом числом ДТП.

Пора прервать шлейф трагедий!

Минувшей зимой «Призыв» и общественная организация «Народный контроль» проводили рейд по освещенности пешеходных переходов Владимира. Приборы фиксировали: освещенность перехода в центре города недостаточная!

В нынешнем году администрация областного центра обещала поставить два приподнятых перехода. В первую очередь, его сделали на Судогодском шоссе. А опасный переход в центре оставили на потом.

Водитель, сбившая девушку на Большой Московской, — иногородняя. Местные, знающие о черном шлейфе этой «зебры», обычно там притормаживают. Но если бы была неровность, дополнительные знаки, предупреждающие о ней, не исключено, что трагедий, в том числе вчерашнего ДТП, можно было бы избежать.

В этом году во Владимире за полгода зарегистрировано 61 ДТП с участием пешеходов. В них 6 человек погибли и 57 были травмированы. 33 аварии случились на пешеходных переходах! Очевидно, что мэрии пора задуматься о дополнительных мерах по безопасности существующих переходов.