190 сотрудников Пенсионного фонда эвакуировали из-за пожара

Возгорание в отделении Пенсионного фонда России по Владимирской области произошло сегодня днем на улице Мира, д. 61. Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России по региону в 12.38. В социальных сетях быстро распространились фотографии эвакуации сотрудников ведомства.

Сильное задымление

На место поспешили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Наблюдалось сильное задымление. С целью разведки было сформировано два звена газодымозащитной службы.

— В ходе разведки установлено, что произошло загорание электропроводки в одном из кабинетов на третьем этаже здания, — сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.

Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 190 человек.

Пожар оперативно ликвидировали на площади одного квадратного метра. Пострадала внутренняя отделка. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Из здания эвакуировались 190 человек.

О точных причинах случившегося пока не сообщается. Сейчас этим занимаются дознаватели МЧС России. К ликвидации последствий пожара привлекались 10 единиц техники и 31 человек.

В случае пожара звоните по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Ученики подожгли тир

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Так, неосторожное обращение с огнем чуть не привело к беде. Из-за детской шалости случился пожар в заброшенном здании тира на территории владимирской школы № 13 в Добром. Внутри загорелся мусор на площади 2 квадратных метров. Возгорание произошло 6 июля, сегодня в чрезвычайном ведомстве озвучили подробности случившегося.

При расследовании обстоятельств пожара выяснилось, что виновниками происшествия стали дети 9 и 12 лет.

Органы дознания МЧС направили в управление образования Владимира письмо, в котором разъяснили, что нахождение на территории школы неэксплуатируемого строения в свободном доступе недопустимо. Также спасатели настоятельно просят жителей региона провести с детьми разъяснительные беседы о недопустимости неосторожного обращения с огнем.