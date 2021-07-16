16-летний подросток погиб в ДТП под Гусь-Хрустальным

Смертельная авария произошла на федеральной трассе в Гусь-Хрустальном районе. 9 июля в половине двенадцатого ночи на 382 км автодороги «Золотое кольцо» 21-летний водитель «Opel» не учел дорожные условия, не справился с управлением и, съехав в кювет, налетел на дерево. После удара машина опрокинулось. В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир были госпитализированы. Впоследствии подросток скончался в медицинском учреждении, сообщила предварительную информацию пресс-служба УМВД по Владимирской области.

— По данному факту МО МВД России «Гусь-Хрустальный» назначено проведение проверки, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства дорожной трагедии, — пояснили в пресс-службе.

Авария произошла 9 июля в 23.30 на трассе «Золотое кольцо»

ДТП случилось, когда на улице уже стемнело. Но дорога-двухполоска освещалась электричеством. Проезжая часть таи имеет крутые повороты и изгибы. Практически на всем протяжении запрещен обгон и выезд на встречную полосу.

На участке, где произошла авария, недавно провели ремонт. Дорожное полотно обновили, обочину укрепили. Видимых дорожных и погодных условий, которые бы могли повлиять на поведение водителя, не было.

Но подробности ещё предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Общая статистика

С началом дачных сезонов аварийность на территории области стремительно пошла в гору. Все больше трагических случаев с подростками и школьниками, в том числе на двухколесной технике. В выходные чаще стали случаться ночные аварии.

В мае-июне на дорогах области зарегистрировано 342 ДТП, в которых 44 погибли и 439 пострадали. В числе раненых 86 несовершеннолетних.

Только за этот непродолжительный период около 800 человек оформили за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.