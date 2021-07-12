12 жителей Владимирской области скончались от коронавируса за сутки

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили сразу 12 смертей. Таковы данные за минувшие сутки. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, уже 1337 жителей региона. Новый антирекорд по смертности от коронавируса зафиксирован за последние сутки в России – скончался 791 человек.

Справка. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, уточняет областной департамент здравоохранения.

234 новых заболевших

За минувшие 24 часа в регионе зафиксированы 234 новых случая COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области. На пять случаев больше, чем было накануне.

Лидер по суточному приросту – город Владимир, где положительные тесты на COVID-19 получили 73 человека. На втором месте – Ковровский район с 24 заболевшими, на третьем – Гусь-Хрустальный район, где заразились 22 человека. 20 случаев коронавируса выявлены в Муромском районе, 15 — в Суздальском; 13 — в Киржачском; 12 — в Вязниковском; по 8 — в Петушинском и в городе Радужном; 7 — в Собинском; 6 — в Юрьев-Польском; по 5 — в Гороховецком и Кольчугинском; по 4 — в Меленковском и Судогодском; по 3 — в Александровском и Селивановском; 2 — в Камешковском районе.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 39 718 случаев заболевания.

По состоянию на 14 июля, в медицинских организациях региона развернута 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Занято 83%, свободна 301 койка. За последние 24 часа выздоровели 238 жителей Владимирской области.

Если вы собрались за границу

Роспотребнадзор напоминает, что с 7 июля россияне, которые не вакцинированы и не переболели коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев, обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации сделать один ПЦР-тест. До получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим самоизоляции.

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании проведение лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР не требуется.

Во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.