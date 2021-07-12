12 жителей Владимирской области скончались от коронавируса за сутки

12 летальных исходов пополнили печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области. Таковы данные за минувшие сутки. Днем ранее, 25 июля, цифра была еще выше – 13 случаев. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, уже 1420 жителей региона.

Справка. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, уточняет областной департамент здравоохранения.

212 новых заболевших

При этом в последние три дня в регионе фиксируется незначительное снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. В субботу заболел 221 человек, в воскресенье – 218. По данным на сегодняшнее утро, на территории Владимирской области лабораторно подтверждены 212 случаев заражения COVID-19. Это данные регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших по-прежнему во Владимире – 48 человек. На втором месте Гусь-Хрустальный район с 29 инфицированными, на третьем – Ковровский район, где положительные тесты на ковид получили 23 пациента.

19 случаев заболевания выявлены в Муромском районе; по 15 — в Вязниковском и Кольчугинском; 10 — в Суздальском; по 9 — в Меленковском и Собинском; 8 — в Юрьев-Польском; по 7 — в Петушинском и Киржачском; 4 — в Гороховецком; 3 — в Судогодском; по 2 — в Александровском, Селивановском и Камешковском.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 42 178 случаев заболевания.

По состоянию на 25 июля в медицинских организациях региона развернуты 1840 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 85%, свободными остаются 277 коек. Выздоровели за последние сутки 179 человек.

Пункты вакцинации на Яндекс.Картах

На Google Картах и Яндекс.Картах стал доступен список всех пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, сообщает областной департамент здравоохранения. На картах собраны актуальные данные почти о 6000 объектах по всей России. В картографических сервисах содержится информация как о мобильных, так и о стационарных пунктах.

Пользователю достаточно ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска в Яндекс.Картах и «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» в Google Картах.

Напоминаем, что запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Также записаться можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.