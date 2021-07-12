12 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили во Владимирскую область

Во Владимирскую область поступила партия противоковидной вакцины «Спутник V». Уже сегодня препарат будет оперативно распределён между прививочными пунктами региона. А в ближайшие дни ожидается поставка ещё 5 тысяч доз вакцины. В пресс-службе областной администрации уточняют, что это часть транша, анонсированного губернатором Владимиром Сипягиным на встрече с представителями бизнес-сообщества.

— Я делаю всё возможное для ускорения темпов поставки препаратов во Владимирскую область. Вы знаете, что высокий спрос на вакцину по всей стране, но я добиваюсь. Вакцинация, создание надёжного щита коллективного иммунитета — наша единственная возможность вернуться к привычной и полноценной жизни. Благодаря тому, что Владимирская область вошла в число регионов с обязательной вакцинацией по ряду отраслей, поставки вакцины расширятся, – заявил Владимир Сипягин.

Обязательная вакцинация

Между тем дефицит вакцин от коронавируса пока сохраняется в регионе. На минувшей неделе в очереди на укол стояли около 70 тысяч человек. И быстро этот список не сокращается. Чтобы вакцинироваться, люди приходят в прививочный пункт в 6 утра.

Напомним, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий специалистов. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по региону Татьяны Даниловой, до 15 сентября этого года необходимо завершить вакцинацию не менее 60 процентов работников и сотрудников ряда отраслей экономики и соцсферы. Это образование, здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы, общественное питание, торговля, фармацевтическая деятельность, общественный транспорт и такси, ЖКХ, энергетика, театры, кинотеатры, музеи и библиотеки, а также клиентские подразделения финансовых организаций, организации, оказывающие почтовые услуги, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны.

Первый компонент вакцины сотрудники данных отраслей должны получить до 15 августа. Прививать их будут в приоритетном порядке.

Как сообщила врио руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Поцелуева, за нарушение установленных сроков постановления предусмотрены следующие штрафы.

– на юридических лиц – от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;

– на индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;

– на граждан – от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;

– на должностные лица – от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

Рост заболеваемости

Эпидемиологическая обстановка на территории Владимирской области остается напряженной. Только за период с 9 по 16 июля показатель заболеваемости на 100 тысяч населения повысился на 8,4 процента и составил 125,2 процента на 100 тысяч жителей.

С 14 июня в области регистрируется рост заболеваемости в 3,6 раза.

Увеличился уровень заболеваемости в различных возрастных категориях: 18-29 лет – на 26 процентов, 30-49 лет – на 19,7 процента, 50-64 года – на 8,4 процента.

— Тяжелобольных людей у нас много. Смертность высокая. Койки небезграничны. У нас медицинский персонал работает на износ, — подчеркнула пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Снижение заболеваемости на 18 процентов демонстрирует самая ответственная возрастная группа, которая больше всех была охвачена вакцинацией, – 65 лет и старше.

Справка. Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.