Сбер и МТС Банк запустили мгновенные переводы в СберБанк по номеру телефона

СберБанк и ПАО «МТС-Банк» запустили сервис мгновенных переводов по номеру телефона на карты клиентов СберБанка в мобильном приложении МТС Банка. С его помощью можно направить денежные средства с карты МТС Банка клиентам СберБанка, в том числе не подключённым к Системе быстрых платежей (СБП).

Для того чтобы совершить перевод, нужно зайти в раздел «Платежи» и выбрать «Перевод по номеру телефона». Минимальная сумма перевода составляет 10 рублей, максимальная — 600 тыс. рублей, комиссия — 1,5% от суммы платежа.

СберБанк предоставляет максимум возможностей для своих клиентов и постоянно расширяет свободу выбора, предлагая различные инструменты и сервисы. Благодаря сотрудничеству с МТС Банком наши клиенты получают ещё один простой и быстрый способ получения денежных средств на свои карты. Сбер ценит партнёрство и предпринимает усилия для развития инфраструктуры финансовых сервисов для всех участников банковского рынка.

Леонид Шныр

Директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка

Мы развиваем мгновенные переводы по номеру телефона в рамках стратегии Daily Banking: пользователям мобильного приложения МТС Банка доступна оплата товаров и услуг, платежи, а также различные переводы — например, через СБП и международные системы. В дальнейших планах — возможность переводить средства по номеру телефона в страны СНГ с использованием различных платёжных инструментов: карт любых банков и лицевых счетов операторов сотовой связи. Со СберБанком мы решили объединить клиентские пути и интегрировали сервис, который позволяет клиенту при отправке денежных средств по номеру телефона не беспокоиться, подключён получатель к СБП или выбран у него именно этот банк.

Владимир Стасевич

Руководитель кластера «Дэйли Бэнкинг» МТС Банка

Ранее в рамках партнёрства по развитию системы мгновенных переводов Сбер и МТС Банк запустили переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания МТС Банка и в салонах МТС.