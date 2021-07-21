100 баллов: как сдали ЕГЭ в сравнении с прошлым годом и соседями

Провожают по уму. 43 выпускника школ Владимирской области сдали экзамены на 100 баллов. Много это или мало? А как посчитать. Если по сравнению с прошлым годом, то результат похуже. В 2020-м в регионе было 55 стобалльников. Зато годом ранее, в 2019-м, всего 34. Так что ни хорошо, ни плохо. Если же сравнивать с другими регионами, то картина тоже будет разная.

Соседи разные бывают

Итак, пробежимся по соседям, что там? У ивановцев — 29 стобалльников, у рязанцев — 34. Пожиже, чем у нас. А вот ребята из Ярославской области умнички-умнички, там 87 выпускников школ набрали сто баллов. В Нижегородской области результаты ещё выше — 106 рекордсменов, но это в какой-то степени объяснимо: трёхмиллионное население — это же две Владимирские области! Даже больше.

Москву и Московскую область вообще не берём — это отдельная песня. Сравнивать количество их суперотличников с регионом-33 как-то неловко. В Подмосковье только официально проживают 7,5 миллиона человек, ну, и детишек там, понятное дело, хватает. Чего ж удивляться тому, что у них 670 «золотых умов»?

Хотя, с другой стороны, 7,5 миллиона — это пять Владимирских областей. А если наши показатели умножить на пять, то это ни разу не 670. Это в разы меньше. Но не будем о грустном. В конце концов, ивановцев с рязанцами мы опередили? Ну и всё, сидим — радуемся!

Где живут, как сдают

Посмотрим, как же наши дети — наши талантливые, гениальные, любимые дети – сдавали экзамены. Наибольшее количество стобалльников — по русскому языку: блестящий результат показали 13 человек, сообщила пресс-служба администрации области. Ещё 10 выпускников получили высший балл по истории, по 6 стобалльников определилось по итогам ЕГЭ по химии и физике. Высший балл получили 4 участника экзамена по информатике и ИКТ, 2 — по математике профильного уровня. По географии и литературе — по одному стобалльнику.

Больше всего стобалльников живут во Владимире.

Тут тоже ничего удивительного: Владимир — город большой (в масштабах губернии), поэтому 16 человек, набравших 100 баллов, — тутошние. Это выпускники школ № 1, 2, 10, 11, 25 и 36, гимназий № 3 и 23, промышленно-коммерческого лицея, лицея-интерната № 1 и лицея № 14.

Другие города и веси представлены так. Семь умников и умниц дал земле владимирской древний город Муром (гимназия № 6, православная гимназия, школы № 8 и 18). Четверо мозговитых подготовил Ковров — второй, между прочим, город по числу жителей в области (школы № 19 и 21, гимназия № 1). Александровцев — трое (школы № 1 и 13), столько же ребят из Кольчугино (школы № 6 и 7 ).

Пара стобалльников — честь им и слава — выросли в Гусь-Хрустальном (школы № 2 и 15). Ещё двое — громкий салют и троекратное ура — из Собинского района (школа № 4 г. Собинки и школа № 2 г. Лакинска).

По одному выпускнику, набравшему 100 баллов по ЕГЭ, дали Камешково (СОШ № 1), Киржач (СОШ № 6), Радужный (СОШ № 1), Петушки (гимназия № 17). А вот кого хотелось бы отметить отдельно — это деревенских ребят. Мы в редакции, честно говоря, за них больше всего горды и даже программу о них готовы сделать. Это выпускник (или выпускница?) Молотицкой СОШ в Муромском районе и выпускница (выпускник?) Андреевской СОШ – в Судогодском.

Что делать, если ты не сдал?

А что делать тем, другим? Которые не то что на сто баллов не сдали, но и минимального числа не сумели набрать? «Призыв» думает и о них. Нельзя лишать человека шанса. Но чтобы им воспользоваться, надо знать как.

Вот мы и поясняем как. Специально для проваливших экзамен (а также их родителей) «Призыв» подготовил материал «Мало баллов: что делать тем, кто не сдал ЕГЭ». Друзья, мы искренне надеемся, что вам (именно вам!) это не понадобится. Но кто знает. Может быть, знакомым. Или знакомым знакомых. У которых вроде бы сын-оболтус чего-то там не сдал. Возьмите на заметочку. Всё ещё можно исправить!

Ну, а остальных — и стобалльников, и сдавших ЕГЭ менее ярко (а также их родителей) — искренне поздравляем с окончанием школьной эпопеи и желаем удачного вступления во взрослую жизнь. Оценки — это не главное. Хотя и они порой многое решают и о многом говорят.