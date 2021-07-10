10 тысяч рублей семьям школьников перечислят досрочно

Единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей начнут перечислять досрочно: не с 16 августа, а уже со 2 августа. Такое поручение сделал президент России Владимир Путин. Накануне глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам подготовки к новому учебному году.

На сборы в школу

Напомним, что правительство установило дату начала единовременных выплат на детей школьного возраста на 16 августа. Однако Владимир Путин поставил вопрос о том, чтобы семьи могли получить деньги раньше.

— Для того чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу, — пояснил президент, обращаясь к главе Минтруда Антону Котякову.

Министр уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты.

— Мы готовы оперативно провести эту работу и можем начать выплаты с понедельника, со 2 августа, — заявил Антон Котяков.

Прием заявлений продолжается

Министр также сообщил, что заявления на школьные выплаты уже поступили в Пенсионный фонд РФ от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже принято решение о назначении выплаты в отношении 16,5 миллиона детей. Всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов ребят школьного возраста. На эти цели выделено 204 млрд рублей.

Во Владимирской области на поддержку могут рассчитывать 69 тысяч семей, в которых воспитываются 138 тысяч детей.

Прием заявлений на школьные выплаты стартовал 15 июля.

Подать документы можно до 1 ноября 2021 года. Тем, кто сделает это в последний момент, 31 октября, деньги все равно придут. Средства поступят до декабря текущего года.

Подать заявление на школьные выплаты можно двумя способами: через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Тем, кто решит воспользоваться сайтом, самостоятельно заполнять ничего не надо: заявление будет сформировано автоматически и направлено в личный кабинет. При этом никаких дополнительных документов заносить в портал не надо.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей положены детям, рожденным с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно.

Кроме того, выплаты достанутся семьям детей с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет. При условии, что ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

На что может хватить единовременной выплаты? Вместе с экспертом «Призыва», владимирской мамой Ниной Павловой, считаем, сколько стоит первоклассник 2021 года.