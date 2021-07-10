10 тысяч рублей на школьника: отвечаем на самые популярные вопросы

15 июля начался прием заявлений на получение единовременной выплаты на детей школьного возраста. Речь идет о 10 тысячах рублей, которые президент обещал во время послания Федеральному Cобранию. Эти деньги должны помочь родителям собрать своего ребенка к новому учебному году.

Во Владимирской области на поддержку могут рассчитывать 69 тысяч семей, в которых воспитываются 138 тысяч детей. Старт платежей намечен на 16 августа. При этом вопросов у получателей средств немало. «Призыв» собрал всю самую актуальную информацию по этой теме.

Кому положена выплата?

Единовременное пособие в 10 тысяч рублей получат родители детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом не имеет значение, учатся они в школе или нет. Если вашему ребенку до 1 сентября 2021 года уже исполнилось 6 лет, но вы решили, что он пока не готов сидеть за партой, пособие вам все равно перечислят.

Аналогичная ситуация и с 17-летними подростками, которые уже закончили школу, поступили в колледж или университет. Родители такого ребенка все равно получат 10 тысяч рублей. Важно только, чтобы на момент выхода Указа подросток не достиг 18 лет.

Деньги положены детям, рожденным с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно

Кроме того, выплаты достанутся семьям детей с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет. При условии, что ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам. Деньги могут быть перечислены на выбор как инвалиду, так и его родителям или законным представителям.

При этом средства начисляются на каждого ребенка школьного возраста. Но подавать заявление на всех по отдельности не надо. Все данные можно указать в одном документе.

Как оформить пособие?

Подать заявление на школьные выплаты можно двумя способами: через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Тем, кто решит воспользоваться сайтом, самостоятельно заполнять ничего не надо: заявление будет сформировано автоматически и направлено в личный кабинет. При этом никаких дополнительных документов заносить в портал не надо.

Тем же, кто решит воспользоваться услугами Пенсионного фонда РФ, стоит взять с собой паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС родителя и ребенка. Личный прием в отделениях ПФР не отменен, но проводится строго по предварительной записи. Поэтому родителям все же советуют подавать заявление дистанционно. Так легче, удобнее и менее затратно по времени.

Сроки подачи заявлений и выплат?

Подать документы на пособие для школьников можно до 1 ноября 2021 года. Тем, кто сделает это в последний момент, 31 октября, деньги все равно придут. Старт платежей намечен на 16 августа. Ожидается, что большинство семей, которые заранее побеспокоятся о выплатах, получат деньги в этот день. Заявление рассматривается пять дней.

Тем, кто оформит выплату в последний момент, средства поступят до декабря 2021 года. На эти деньги, например, вместо подготовки к школе, можно будет купить подарок на Новый год. Как распорядиться единовременной выплатой, каждая семья решает самостоятельно.

На какую карту придут деньги?

10 тысяч рублей на школьников могут прийти на любую платежную систему. Оформлять карту «Мир» для единовременного пособия не надо. Деньги будут перечислены на счет, привязанный к любой карте, которую родители укажут в заявлении.

Одно но: получить купюры на руки не получится. Выплата может быть осуществлена только безналичным расчетом.

Учитывается ли выплата в составе дохода семьи?

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им других мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Осторожно, мошенники!

Жители Владимира начали получать подозрительные сообщения о выплате детских пособий. SMS приходят на личный телефон с неизвестного номера или на электронную почту. Текст может отличаться, но суть одна: под разным предлогом горожан просят перейти по ссылке. При этом внешне фейковый сайт либо полностью копирует официальный портал госуслуг, либо очень на него похож.

Странная рассылка – дело рук мошенников. В большинстве случаев аферисты предлагают ввести персональные данные, якобы для того, чтобы уточнить, куда перечислить средства. В итоге легковерные граждане могут не только остаться без выплат, но и лишиться собственных денег.

Пользоваться надо только официальными ресурсами, говорят специалисты. Если нужен портал госуслуг — заходите туда напрямую. Переходить на сайт по ссылкам, полученным в письме, SMS, мессенджере, не стоит. Это опасно.

Статья подготовлена по материалам сайта Министерства труда Российской Федерации.