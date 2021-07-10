10 000 рублей: хватит ли их на подготовку ребёнка к школе

В августе родителям детей от 6 до 18 лет правительство выплатит по 10 000 рублей на каждого ребенка. Это помощь на сборы в школу. На что может хватить этой суммы? Вместе с экспертом «Призыва», владимирской мамой Ниной Павловой, считаем, сколько стоит первоклассник 2021 года.

Портфель или ранец?

Если в средней школе ученик может ходить с рюкзаком, сумкой или даже пакетом, то ученикам начальной школы, особенно первоклассникам, родители стремятся приобрести ранцы с ортопедической спинкой. Но какой бы ранец или портфель вы ни выбрали, помните: ранец вместе с наполнением не должен быть тяжелее 10% веса ребенка.

Согласно нормам максимально допустимый вес ранца без учебников и тетрадей в начальной школе – 1,2 кг.

Исследования аналитического ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в середине этого лета показали, что в среднем по стране стоимость ранца за год выросла на 8% — до 1700 руб.

Во Владимире ранец или портфель можно купить от 999 до 6002 руб. Нина Павлова купила сыну ранец за 2000 рублей.

Школьная форма

Ресурс «Чек индекс» заявляет, что школьная форма по сравнению с прошлым годом подорожала на 15%. Школьную блузку или рубашку можно купить в среднем за 817 руб. Средний чек покупки детских брюк, юбки вырос на 4% — до 1081 руб.

Какую же школьную форму покупать? Здесь правила игры диктует сама школа. В одних школах лишь рекомендуют цвет школьной формы, в других — строго регламентируют, что, сколько и у какого поставщика покупать (или шить).

Нина Павлова собирает сына в первый класс:

— Мы заранее в классе определились с цветовой гаммой, выбирали из темно-синего, черного, коричневого цветов. Нам дали перечень магазинов, где можно купить школьную форму. В одном из фирменных владимирских магазинов мужской одежды для сына я, как и остальные мамы первоклассников нашего класса, приобрела брюки, жилет и пиджак. Покупки обошлись в 5400 рублей.

Но одних брюк мало, нужны вторые на смену. И еще нужно купить хотя бы пару рубашек и водолазку. Я буду смотреть в интернет-магазинах и дисконт-центрах. Например, в дисконт-центре рубашку можно купить за 300 руб. Надеюсь уложиться в 1500 – 2000 руб.

Мама будущего первоклассника считает, что нет единого правила, сколько брюк, рубашек ребенку нужно: кто-то носит одежду очень аккуратно, а у кого-то брюки рвутся чуть ли не каждый месяц. Девочкам вместо платья лучше сделать выбор в пользу сарафана.

— Старшей дочке, когда она училась в начальной школе, купили дорогой сарафан. Он рос вместе с ней, лямки нашивались. Несколько раз она его рвала, все аккуратно зашивали. И после нас сарафан перешел «по наследству» знакомым.

Плюс сарафана в том, что можно менять блузки, водолазки хоть каждый день. Платье, если оно испачкается, придется стирать целиком. У многих родителей не раз утро начиналось с того, что они феном сушили платье, которое не успело высохнуть.

Кроме школьной формы, необходим спортивный костюм. Стоимость костюма — от 1000 до 2500 руб. Нина Павлова спортивный костюм еще не купила, но присмотрела в интернет-магазине за 1200 рублей.

Лыжи покупать не сезон, хотя и выгодно, сейчас везде хорошие скидки! К зиме придется вновь потратиться: лыжи, лыжные палки, ботинки — от 2000 руб. А кто-то специально купит ребенку еще и лыжный костюм – от 2500 руб.

Что по ценам в магазинах?

Для мальчиков:

Брюки — 800 – 2500 руб.

Пиджак — 550 – 5500 руб.

Костюм (брюки и пиджак) — 1500 – 7000 руб.

Носки (5 пар) — 319 — 700 руб.

Галстук/бабочка – 100 — 800 руб.

Рубашка – 300 – 2500 руб.

Водолазка – 240 – 1800 руб.

Ремень — 190 – 500 руб.

Спортивный костюм – 999 – 5500 руб.

Для девочек:

Платье — 730 — 7000 руб.

Сарафан — 500 — 6500 руб.

Юбка – 500 — 3500 руб.

Колготки – 190 – 1800 руб.

Банты – 85 — 580 руб.

Рубашка/блузка — 350 — 2500 руб.

Жилет — 500 – 2800 руб.

Водолазка — 250 — 3500 руб.

Спортивный костюм – 999 – 5500 руб.

Обувь: не забыть про сменку

Увы, на чем особо не сэкономишь, так это на обуви. Школьнику надо купить ботинки (сапоги), туфли на сменку и кеды на физкультуру. Мама нашего первоклассника надеется уложиться в 6000 рублей за все. Можно потратить и меньше, но сыну Нины Павловой нужны ортопедические стельки в обувь.

Кеды — 470 — 3500 руб.

Ботинки (туфли) — 1400 — 5000 руб.

Туфли на сменку — 900 — 3700 руб.

Мешок для сменки — 90 — 550 руб.

Канцелярка и прочие расходы

По сравнению с прошлым годом на 25% подорожали пеналы. Не удержали своих позиций и тетради, плюс 6% к цене. Набор карандашей и ручек можно купить за 182 рубля, что на 8% выше, чем в прошлом году.

Нина Павлова уже сдала в школе 2500 руб. на рабочие тетради. На канцелярку планирует потратить 500 руб. Плюс 500 руб. уже передано в фонд класса на украшение, бейджики и развлекательную программу на 1 сентября в одном их городских ДК.

Набор первоклассника – от 500 до 3000 рублей.

Цветы учительнице на 1 сентября в бюджет не входят. Кто-то из родителей сооружает букет из цветов с дачи, а кто-то заказывает в магазине — букеты от 1000 руб. и больше. Все зависит от щедрости родителей и их возможностей, как креативных, так и финансовых.

Подобьем наши расходы

Пик спроса на школьные принадлежности приходится на вторую половину августа. Стоимость товаров в этот период растет. Некоторые родители покупают в июле-августе минимальный объем необходимого, а в середине сентября уже докупают остальное по хорошим скидкам. Сколько же стоит первоклассник 2021 года?

Расходы Нины:

Ранец – 2000 руб.

Пиджак, жилетка, брюки – 5400 руб.

Рубашка, вторые брюки, водолазка – 1500 руб.

Спортивный костюм – 1000 руб.

Обувь – 6000 руб.

Рабочие тетради – 2500 руб.

Канцелярка, украшение класса – 1000 руб.

ИТОГО – 19 400 руб.

Если не учитывать стоимость рабочих тетрадей, украшение класса, брать самый минимум одежды и обуви по самым низким ценам и не всегда качественным материалам, удастся ли уложиться в 10 000 руб.?

Для мальчика

Брюки — 800 руб.

Костюм (брюки и пиджак) — 1500 руб.

Носки (5 пар) — 319 руб.

Галстук/бабочка – 100 руб.

Рубашка 2 шт. – 600 руб.

Водолазка – 240 руб.

Ремень — 190 руб.

Спортивный костюм — 999 руб.

Кеды — 470 руб.

Ботинки (туфли) — 1400 руб.

Туфли на сменку — 900 руб.

Ранец – 999 руб.

Мешок для сменки — 90 руб.

Набор первоклассника — 500 руб.

Пенал — 100 руб.

ИТОГО — 9207 руб.

Для девочки

Сарафан — 500 руб.

Колготки 2 шт. — 380 руб.

Банты — 85 руб.

Блузка 2 шт. – 700 руб.

Водолазка — 250 руб.

Юбка – 500 руб.

Спортивный костюм — 999 руб.

Кеды — 470 руб.

Ботинки (туфли) — 1400 руб.

Туфли на сменку — 900 руб.

Ранец – 999 руб.

Мешок для сменки — 90 руб.

Набор первоклассника — 500 руб.

Пенал — 100 руб.

ИТОГО — 7873 руб.

Как видите, если экономить и покупать дешевые вещи и обувь по минимуму, то от 10 000 рублей останется немного денег ещё и на лыжи. Если же вы хотите, чтобы ваш первоклассник ходил на занятия с правильном ранцем, в одежде и обуви из натуральных материалов, то придётся хорошо потратиться и добавить свои кровные к государственным выплатам.

Но не может не радовать тот факт, что часть расходов по сбору детей в школу всё же взяло на себя государство. А ведь раньше родители тратили такие суммы из своих карманов.