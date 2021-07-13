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10 200 доз вакцины от коронавируса поступят во Владимирскую область на этой неделе

Прививку сделали 168,5 тысячи жителей региона

Во Владимирскую область на текущей неделе должны прийти 10 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». На минувшей неделе регион получил 13 200 доз. Об этом в ходе брифинга, посвященного эпидситуации в регионе, накануне рассказали в областной администрации.

25% от плана

План по вакцинации для Владимирской области — 656 тысяч человек. Пока прививку сделали 168,5 тысячи, или 25,4% от плана.

В области идет плановая вакцинация. Да, у нас есть определенные проблемы с поступлением вакцин, но они, на мой взгляд, временные. Как только препараты поступают на склад, она сразу же распространяется на пункты вакцинации, — подчеркнул руководитель рабочей группы областного штаба по противодействию коронавирусу Сергей Полузин.

По его словам, сейчас наш регион по темпам вакцинации «отошел от края». По сравнению с другими субъектами владимирцы не столь активны, но вакцинироваться стали чаще, чем, например, месяц-два назад. Так, Гороховецкий район оказался в передовиках. Там провакцинировано 37 процентов населения. Это даже выше общероссийского показателя.

На территории Владимирской области развернуты 56 стационарных пунктов вакцинации. 20 из них мобильные.

Ранее «Призыв» уже рассказывал, что из-за образовавшегося во Владимирской области дефицита вакцины от коронавируса в очереди на прививку стоят практически 70 тысяч жителей региона, еще столько же готовы вакцинироваться. Письмо с просьбой поставить необходимое количество вакцины областные власти направили в Минпромторг.

В Глобусе выстроилась очередь на вакцинацию

Желающие привиться выстраиваются в очередь

Коечный фонд

Сейчас коронавирусом во Владимирской области болеют люди всех возрастов. Активно заражаются и дети. Причем заболевание, в сравнении с первой и второй волной, протекает тяжело. В медицинских организациях региона развернуты 1776 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободными остаются 15% коек. Однако резервы для открытия новых мест, по словам участников брифинга, в лечебных учреждениях региона есть.

На следующей неделе мы готовимся к расширению коечного фонда. В Пиганово открываем 28 коек. Максимальное количество в том году у нас было 1905 коек, и в этом году мы постараемся при необходимости такое же количество открыть, — подчеркнула на брифинге начальник отдела организации медпомощи областного департамента здравоохранения Светлана Григорян.

На брифинге также прозвучало, что около 97 тысяч жителей региона переболели коронавирусом. Однако эта цифра разнится с данными регионального Роспотребнадзора. Согласно данным надзорного ведомства, за последние сутки в области зафиксированы 39 255 случаев COVID-19 за все время пандемии.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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