Жизнь в кредит. Типичные ошибки заемщиков

Кредит — удобный финансовый инструмент, который позволяет нам не отказываться от своих желаний до тех пор, пока не скопится нужная сумма, а жить сегодняшним днем.

Но в то же время, заемные деньги – это ответственность. И здесь не обойтись без самодисциплины и трезвого расчета.

Объясняем, как избежать испорченной кредитной истории и стресса, на примере трех типичных заемщиков.

Заемщик самоуверенный

Характеристика

При оценке своих финансовых возможностей преисполнен оптимизма. Смело берет кредиты, микрозаймы, ссуды и рассрочки. Не верит, что жизненные обстоятельства могут сложиться не в его пользу.

Проблемы, с которыми сталкивается

Нередко у таких заемщиков накапливается огромное количество долгов. Увязнув в кредитах, они пытаются перекрыть их новыми, но дебет с кредитом часто не сходится, а ежемесячные платежи могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц. Ответственные и честные заемщики в этом случае пытаются привлечь к решению своих проблем всю семью, друзей. Отношения портятся, ситуация накаляется.

Бесчестные скрываются от кредиторов или уклоняются от уплаты придумывая различные истории. Просрочки по кредитам приводят к ухудшению кредитной истории и отказу в получении кредита в будущем.

Мораль

Не переоценивайте свои финансовые возможности. Прежде чем взять кредит, сделайте паузу и подумайте, насколько вам нужны эти деньги, можно ли обойтись без них и как вы будете возвращать полученную сумму. Учитывайте не только свою зарплату или пенсию, но и возможные сложные обстоятельства. Увольнение, болезнь или кризис могут нарушить самый тщательно продуманный план. Размер ежемесячного платежа по кредиту не должен превышать 35% вашего ежемесячного дохода. Трезво оценить свои силы поможет бесплатный сервис Сбербанка «Кредитный потенциал». Он покажет, сколько денег банк готов выдать вам в долг с учётом вашей платежеспособности и текущей кредитной нагрузки. Удобство сервиса и в том, что он покажет вам вероятность одобрения кредита. В разделе с расчетами можно двигать ползунки суммы и срока — так вы увидите, как меняется вероятность одобрения. Например, для суммы в 50 тысяч рублей может она может быть оценена как высокая, а в 500 тысяч — низкая.

Заемщик экономный

Характеристика

Порядочный и гиперответственный. Живет в постоянном стрессе и потому склонен к импульсивным тратам, за которые потом расплачивается режимом жесткой экономии. Чтобы выплатить долги по кредитам лишает себя любых радостей жизни, а иногда жертвует собственным комфортом и благополучием.

Проблемы, с которыми сталкивается

Экономный заемщик живет в постоянном страхе потерять работу и квартиру. Малейшая потребность потратить деньги на что-то непредвиденное вызывает отчаяние. Высокий уровень тревожности негативно сказывается на состоянии здоровья, а отказ от небольших радостей и приятных мелочей приводит к депрессии. Во сне экономному заемщику мерещатся злобные кредиторы и негодяи-коллекторы.

Мораль

Интернет полон жутких историй о жестоких коллекторах и неподъемных штрафах за просроченный платеж. Берите кредит или заем только в организациях, у которых есть лицензия Банка России. Не занимайте деньги у черных кредиторов. И тогда ничего страшного с вами не произойдет — банки и коллекторы действуют по закону. Если обстоятельства сложились так, что вы не можете сделать очередной платеж, потеряли работу или заболели, не скрывайтесь, не меняйте номер телефона, а честно поговорите с представителями банка. Долг вам, конечно, не простят, но банк может предоставить отсрочку или пересчитать суммы взносов. Например, уменьшить размер ежемесячных платежей за счет увеличения срока кредита.

А если вы еще только планируете взять кредит, но хотите все держать под контролем, стоит застраховаться от потери трудоспособности и работы. Такие виды страхования, например, могут вам предложить в СберБанке при оформлении кредита.

Заемщик рассеянный

Характеристика

Читать длинные тексты кредитных договоров не любит, запоминать график погашения считает лишней тратой времени, ужасно удивляется, обнаружив дополнительные условия и скрытые комиссии.

Проблемы, с которыми сталкивается

Рассеянный заемщик часто не может принять правильное решение насчет сроков кредитования и дат погашения. Например, может не заметить, что дата ежемесячного погашения наступает раньше даты перечисления зарплаты. Это приводит к необходимости постоянно «перехватываться» у друзей и знакомых. По рассеянности может незаметно для себя пропустить платеж даже, если в этот момент нужные средства были в наличии. Итог – разочарования, огорчения и плохая кредитная история. А нежелание читать все условия кредитного договора и вовсе может привести к огромным переплатам, штрафам и пеням.

Мораль

Не спешите. Прочитайте весь текст договора — это сэкономит вам время и деньги в дальнейшем. Внимательно изучите все условия выдачи и погашения кредита. Обращайте внимание на комиссии, штрафы за просрочку платежей, дополнительные условия вроде страхования. Помните, что у вас есть право отказаться от страховки, если она включена в кредитный договор. Даже если после заключения договора прошло время (но не более 5 рабочих дней), вы все равно можете отказаться от страховки, для этого есть «период охлаждения». Но есть вероятность, что по кредиту без страховки ставка будет выше. Сначала тщательно просчитайте оба варианта — со страховкой и без. Если что-то непонятно, спрашивайте у сотрудников банка, требуйте объяснить. При необходимости проконсультируйтесь с юристом.

Кредитный договор – это дисциплина и ответственность. Если вы с трудом запоминаете даты и страдаете невнимательностью и забывчивостью, то чтобы избежать просрочки, поставьте напоминание на смартфоне, или подключите автоплатеж.

Избегайте типичных ошибок при получении кредита, не торопитесь и не жалейте времени на изучение нюансов. Чтобы кредит стал для вас полезным финансовым инструментом, а не источником проблем.

ПАО Сбербанк