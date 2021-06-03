Жителя Радужного осудили за тройное убийство на 24 года

Жителя Радужного приговорили к 24 годам лишения свободы за тройное убийство и причинение тяжкого вреда здоровью еще одному человеку. Подробности жестокого преступления сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области. Следствием установлено, что 42-летний мужчина поселился в квартире своих знакомых в апреле 2019 года. Однако гостеприимства он не оценил и во время конфликта убил людей, которые его приютили. Обвиняемый поочередно нанес ножевые ранения сначала 36-летнему мужчине, а затем женщинам 57 и 65 лет. Потерпевшие скончались на месте преступления.

— В ночь с 5 на 6 апреля он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вступил в конфликт с мужчиной и двумя женщинами, находившимися в квартире, и стал высказывать подозрения в том, что знакомые сообщат в правоохранительные органы о его местонахождении, что повлечет доставление его в суд для замены наказания в виде исправительных работ на лишение свободы, — сообщается на сайте СУ СК России по Владимирской области.

Наказание за убийства житель Радужного будет отбывать в колонии строгого режима.

Убийцу признали вменяемым

После содеянного обвиняемый вышел из квартиры, запер ее на ключ и отправился в питейное заведение. Там мужчина встретил еще одну свою знакомую. Употреблять спиртное они продолжили в квартире женщины. Но и там обвиняемый нашел с кем вступить в конфликт. Все тем же ножом он ранил мужчину, находящегося в доме. Пострадавший сумел оказать активное сопротивление и скрыться от обвиняемого.

Преступника признали вменяемым, страдающим расстройством личности, осложненным синдромом алкогольной зависимости.

Совершив преступление, мужчина вернулся в квартиру, где было совершено тройное убийство, взял телевизор, прочее имущество и документы знакомой и скрылся с места. Тела погибших правоохранители обнаружили через два дня. А еще через сутки был задержан подозреваемый в жестокой расправе. Комиссией экспертов он признан вменяемым, страдающим расстройством личности, осложненным синдромом алкогольной зависимости.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил мужчину к 24 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Призыв» сообщал, что житель Александрова убил свою знакомую из-за беспорядка в квартире. По версии следствия, 16 мая этого года обвиняемый выпивал в гостях у своих друзей. В какой-то момент он решил навестить их соседку, которая по стечению обстоятельств тоже оказалась в подпитии. Дома у соседки был беспорядок. Мужчине это не понравилось.