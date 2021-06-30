Жители Владимирской области взяли в СберБанке 3,5 тысячи ипотечных кредитов

С начала 2021 года Владимирское отделение СберБанка выдало 3500 ипотечных кредитов на сумму 6 млрд рублей. Средний чек ипотечного кредита во Владимирской области составил 1,7 млн рублей, что на 20% больше суммы аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что С 25 мая СберБанк изменил условия по программе «Господдержка 2020». При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заемщика будет снижена на 0,2 процентного пункта — до 5,55% годовых. По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет. Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жилье от аккредитованных застройщиков можно онлайн на сайте DomClick.ru.

Ознакомиться со всеми предложениями по ипотечному кредитованию можно на сайте банка.

ПАО Сбербанк