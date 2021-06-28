Жители Владимирской области получили более трехсот миллионов бонусов от «Ростелекома»

Абоненты «Ростелекома» во Владимирской области с мая 2020 по май 2021 года накопили более 300 миллионов бонусных баллов. В среднем за год каждый участник программы «Бонус» получил четыре тысячи баллов. Часть из них клиенты потратили на скидки и оплату услуг компании, а также на предложения партнеров цифрового оператора. 55 % пользователей выбирали скидку на домашний интернет, около 17 % – обменивали бонусы на покупку антивируса. Необычайно популярным в период пандемии стал обмен бонусов на заказ продуктов из онлайн-магазинов.

Стать участником программы лояльности «Бонус» могут все абоненты «Ростелекома», зарегистрированные в Едином личном кабинете. Баллы начисляются не только за оплату услуг провайдера: дополнительные бонусы пользователи также получают в день рождения, за выставление электронного счета или продолжительность участия в программе. В плюс идут и покупки у партнеров: например, баллы можно заработать за заказ в интернет-магазине AliExspress или в сетях «М. Видео», «Спортмастер», «Л’Этуаль».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Программа лояльности — это своего рода скидочная карта для наших абонентов. Многие распробовали преимущества и активно ими пользуются, значительно экономя. Пользователи сами решают, куда потратить накопленные баллы: купить курс английского языка для подготовки ребенка, расширить пакет телепрограмм или получить скидки от наших партнеров при онлайн-покупках товаров. К программе очень легко присоединиться, а получать бонусы за покупки – одно удовольствие».

Артем Васенин, абонент «Ростелекома», г. Владимир:

«Услугами «Ростелекома» пользуюсь давно, у нас в городе это самый крупный провайдер. Приложение стоит в моем мобильном. Весьма удобно. Вся информация под рукой. Есть разные варианты обмена бонусов: антивирус, обмен на минуты междугородней и внутренней связи, игры, скидка на интернет. Для меня актуально последнее. Дополнительные бонусы можно получить, выполнив еще ряд заданий. Интерфейс вполне доступный. Оператор поздравляет с днем рождения и дарит тысячу бонусов ежегодно. Активно зарабатывать баллы можно, приглашая подключиться друзей. Радует то, что «Ростелеком» дает возможность получить скидку, не прилагая сверхусилий. Чем и пользуюсь».

Каждому участнику программы присваивается определенный статус в зависимости от количества подключенных услуг: от Базового до VIP. Чем выше статус, тем дешевле абоненту обходятся товары и услуги.

Более подробную информацию о программе лояльности «Бонус» от «Ростелекома» можно получить на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 1000 800.