Жители Суздальского района приняли отремонтированную дорогу с гармонью

В Суздальском районе отремонтировали дорогу, соединяющую сёла Новое и Ославское. Ее протяженность — 2,5 километра. Дорожники заасфальтировали более 18 тысяч квадратных метров дороги, укрепили обочину и нанесли разметку. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Играй, гармонь!

По случаю ремонта дороги жители села Ославское устроили праздник с песнями под гармонь. Благодарность дорожникам выразила староста села Анна Водянова.

— Дорожники выполнили работу качественно, видно, что старались. Ранее ремонт проводили только до автобусного разворотного круга. В этом же году асфальтное покрытие уложили до церкви, — отметила сотрудник Ославского Дома культуры Светлана Блохина.

Местные устроили концерт дорожникам.

Дорогу ждали два года

Ремонта дороги местные жители ждали два года. С 2019 года она находилась в «Карте убитых дорог», которая составляется на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ». Там эта дорога была выделена красным цветом.

При этом она является социально значимым объектом, по ней налажено регулярное автобусное сообщение, в том числе с областным центром. Отремонтированный участок примыкает к Дому культуры и завершается у действующей церкви Николая Чудотворца в Ославском.

Работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В прошлом году, также в рамках дорожного нацпроекта, отремонтировали 2 километра автодороги от посёлка Боголюбово до села Новое. Объект текущего года является продолжением этой автомобильной дороги, по которой ежедневно жители многих населённых пунктов добираются на работу, в поликлинику, возят детей в школу.

После завершения ремонта представители заказчика работ и руководитель регионального отделения общественной организации по защите прав потребителей «Народный контроль» проинспектировали готовый объект и встретились с местными жителями, уточняет пресс-служба «Белого дома».

Планы на будущее

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году работы будут выполнены на 20 объектах региональной дорожной сети. Дорожникам предстоит отремонтировать около 80 км асфальтобетонного покрытия. На 6 объектах работы уже полностью завершены.

Ранее «Призыв» сообщал, что новую дорогу построят в Юрьевце. Это будет новый выезд на федеральную трассу со стороны новостроек. Он обеспечит подъездом такие улицы, как Всесвятская, Большая Лучистая, Малая Лучистая, Родионовка, Славная, Рождественская, Рос. Контракт на разработку проекта дороги уже выставлен на портале госзакупок.