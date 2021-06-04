Жителей Владимирской области ждут длинные новогодние выходные

Жители Владимирской области, как и всей России, будут отдыхать на Новый год 10 дней. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Таким образом в январе рабочих дней будет только на один больше, чем праздничных и выходных. Об этом в интервью информационному агентству ТАСС заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Поговорить с ним удалось в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

— С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим, — отметил чиновник.

Майские каникулы

Отдохнуть от суеты можно будет и в мае. По словам министра, весенний перерыв тоже будет длинным. Любителям выехать на дачу времени должно хватить.

— Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней, — считает Антон Котяков.

118 выходных

В общей сложности в следующем году жители России будут отдыхать 118 дней, подсчитали на сайте «Производственный календарь». При этом на работу граждане будут ходить в два раза чаще. С учетом пятидневной трудовой недели в 2022 году ожидаются 247 рабочих дней, или 1974 часа.

118 дней 2022 года будут нерабочими.

При этом споры вокруг количества праздничных дней не утихают. Так, весной этого года снова возник вопрос о переносе части новогодних каникул на май. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже выступала с этой инициативой.

— Может быть, провести социологический опрос, узнать мнение граждан. Многие говорят, что январские праздники очень длинные <…>. Может быть, за счет уменьшения зимних выходных дней перенести на майские дни. Надо это пообсуждать, — приводит слова Валентины Матвиенко издание «Известия».

В этом году в связи с пандемией коронавируса жителям страны сделали майские праздники длинными. Многим идея понравилась. Сейчас желающих сделать это на регулярной основе немало.

31 декабря

Еще одна инициатива касается 31 декабря. В прошлом году предпраздничный день сделали нерабочим в последний момент. Инициативу поддержал президент страны во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Более того, Владимир Путин предложил в течение этого год рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным на федеральном уровне.